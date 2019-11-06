Джолі оголилася для глянцю: В мене є видимі та невидимі шрами

Американська актриса Анджеліна Джолі стала героїнею груднево-січневого номеру Harper's Bazaar. 44-річна зірка попозувала у зухвалих образах та розповіла про внутрішню свободу та пошук себе.

Ексчоловіка Бреда Пітта Енджі в інтерв'ю згадала лиш мимохідь: мовляв, через нього до повноліття дітей вона не може жити там, де хоче.

"Я би хотіла жити за кордоном, і я так і зроблю, коли моїм дітям виповниться 18. Зараз я мушу базуватися там, де воліє жити їхній батько", - зазначила акторка.

Джолі приміряла зухвалі образи для американського глянцю

Зі слів Анджеліни, сила, яку вона бачить у синах та дочках, помагає їй знову ставати собою. Адже саме такий приклад вона бажає їм дати.

"Моє тіло багато через що пройшло за останні десять років, особливо за останні чотири, в мене є видимі та невидимі шрами. Із невидимими боротися складніше. У життя багато поворотів. Іноді тобі буває боляче, ти бачиш, як боляче тим, кого ти любиш, і ти не можеш бути настільки вільною та відкритою, як бажає твій дух", - поділилася вона.

44-річна зірка розказала про свої шрами

Смілива фотосесія не є відсилкою до колишньої бунтарки Анджеліни, просто актриса відчуває як "кров повертається в її тіло".

"Я бачу так багато краси в інших людях. Не тоді, коли вони вдають із себе когось іншого. Не тоді, коли кривдять інших. Не тоді, коли брешуть. Емоційних, відкритих, шукачів, які прагнуть бути вільними. Чесних. Бо все інше - це клітка, в якій неможливо жити", - сказала Джолі.

Актриса закликає всіх бути чесними з собою

На думку Анджеліни, світ зміниться на краще, коли люди будуть дозволяти собі бути інакшими, приймати інакшість свою та інших і не боятися.

"Я часто питаю людей: "Що вам завжди хотілося зробити?" У 90 відсотках ця мета досяжна, і часом люди визнають, що вже могли її досягти. Гадаю, челендж - це запитати себе, що тобі завжди хотілося зробити, і зробити це", - зауважила зірка.

Не бійтеся досягати мети, закликає Енджі

"Знайди свій кисень, свою оригінальність, свій власний голос. Живи повніше. Бунтуй. Опирайся. Став запитання. Буть допитливим. Досліджуй. Виходь за межі того, що є для тебе комфортним. Кажи те, що раніше тобі було страшно казати. Відклади цей журнал, іди і зроби сьогодні те, чого ніколи раніше не робив", - закликала Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт формально перестали бути подружжям у квітні. Проте попереду в них непростий розподіл майна.

Фото з сайту Harper's Bazaar