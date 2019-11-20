30 років, веснянки та кучері: в Бреда Пітта з'явилася нова дівчина-актриса? ФОТО

Подейкують, в американського актора Бреда Пітта, який цієї весни офіційно перестав бути чоловіком Анджеліни Джолі, з'явилася нова дівчина. Це 30-річна актриса, яку звати Алія Шокат.

Її та 55-річного Бреда останнім часом неодноразово бачили разом. І цьому є фото-докази.

Алія Шокат - нова подруга Бреда Пітта?

Зокрема днями Пітт і Шокат відвідали художню галерею в Лос-Анджелесі, пише Ace Showbiz.

Алія Шокатт - у пістряво-квітковому

На людях ці двоє не поводяться як парочка, але...

Актори трималися не разом, хіба що камера вхопила момент, коли Бред надіслав усмішку в бік Алії.

Пітта і Шокат останнім часом частенько бачать разом

Проте пізніше того ж дня пару підловили в ресторані. На знімку, на якому якась пані підкладає акторам фотобомбу, видно, що на них той самий одяг, що був у галереї.

Ми всі зараз - ця пані

За словами джерел, Бред та Алія зустрічаються вже кілька місяців, але стараються цього не афішувати. Так у вересні вони разом побували на виставі, звідки поїхали одним автом. А у жовтні пару бачили на комедійному шоу.

Нагадаємо, відколи Пітт став холостяком, йому вже закидали цілу низку романів, зокрема з красунями-колегами. А торік він буцімто зустрічався з відомою архітекторкою, але вона його покинула.

Алія Шокат відома за такими фільмами, як "Зелена кімната" і "Якщо твоя дівчина - зомбі", а також серіалом "Загальмований розвиток".

Фото з Instagram, Facebook і Twitter