Перша леді про президента: Мені не заборонено його сварити, але це псує йому настрій

Дружина президента Олена Зеленська запевняє, що всі півроку своєї нової ролі намагається залишатися собою.

А ще вона стала менше їсти через стрес.

Про те, як їй вдається поєднувати роль першої леді, мами і дружини Зеленська розповіла "ТСН. Тиждень".

"Коли я нервуюся, я взагалі не можу їсти, тому останнім часом я їм набагато менше", - зізналася перша леді.

Через стрес Олена стала їсти набагато менше

Попри брак часу Зеленська все одно намагається готувати сніданки дітям.

"Як усі нормальні люди – омлетик, вівсяночка, сирнички. Допомагає іноді бабуся, іноді няня", - каже вона.

"Я себе уявляла як Елеонора Рузвельт, наприклад, і тому у мене був когнітивний дисонанс щодо себе, і іноді він і зараз ще існує. Не хочеться бути тим, ким я не є. Тому кожного дня я себе намагаюся вмовити все ж таки не нервувати і бути собою. Тому що грати в те, якою тебе хочуть бачити публіка – це глупство, тому що кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - зауважила Олена Зеленська.

Щодня Зеленська намагається подолати нервування та бути собою

Перша леді зізналася, що президент хоче, аби вона завжди була поруч.

"І навіть іноді штовхає мене попереду. Але є правила протокольні, тож інколи я повинна бути позаду", - додала вона з посмішкою.

Також Олена запевнила, що у їхніх стосунках з Володимиром нічого не змінилося.

"Нічого не змінилося. І у президента вдома також нічого не змінилося. Ми вже багато років разом. Ми намагаємося вдома поменше розмовляти про роботу. Але якщо мені захочеться, я можу посварити його, мені ніхто не забороняє. Але краще, щоб я його не сварила, бо в нього поганий настрій потім", - розповіла перша леді.

Зеленського краще не сварити, бо це псує йому настрій

Також Зеленська зауважила, що через нову роль дуже мало часу проводить вдома.

"Хотіла б бути частіше. Тому що іноді накопичуються невеличкі питання, які я маю вирішувати як мама і як дружина. І якщо за тиждень не знайшла часу на них, треба знайти якось час в неділю чи суботу. Елементарно заплатити за квартиру, купити дитині новий одяг, запланувати відпустку, якщо вона буде. Сходити на манікюр", - зазначила перша леді.

Нагадаємо, нещодавно вся родина Зеленських знялася для грудневого Vogue.

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