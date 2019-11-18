Перша леді Зеленська: Чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше в тіні

Перша леді Олена Зеленська називає себе людиною непублічною і, навіть ставши дружиною президента, продовжує писати сценарії для "Кварталу 95".

А про те, що її чоловік Володимир має намір балотуватися на пост голови держави, жінка дізналася з соцмереж.

Усе це Олена розказала в своєму інтерв'ю для грудневого українського Vogue.

Зеленська розказала модному глянцю, як воно, бути першою леді

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"Я непублічна людина. Проте нові реалії диктують свої правила, і я намагаюся їм відповідати. Не можу сказати, що публічність або спілкування з пресою для мене стрес. Але я волію перебувати за лаштунками. Чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше в тіні. Я не душа компанії, я не люблю розказувати анекдоти. Це не в моєму характері", - зізналася перша леді.

Зі слів Зеленської, зате свою публічність вона може тепер використовувати для того, щоби привертати увагу людей до важливих соціальних питань. А ще це змога розказати світові про українських дизайнерів, вбрання від яких вона вигулює на офіційних заходах на батьківщині та за кордоном.

Олена називає себе непублічною людиною

Про те, що Зеленський висунув свою кандидатуру на пост президента України, його дружина дізналася 1-го січня 2019-го року. І не від свого чоловіка, а з Інтернету.

"Я не дуже зраділа, коли зрозуміла, що є такі плани. Усвідомлювала, як усе зміниться, і з якими труднощами доведеться стикнутися. Коли я спитала: "А чому ти мені не розповів?", Володимир відповів: "Забув". Мій чоловік уміє робити сюрпризи", - констатувала перша леді.

"Але, якщо серйозно, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди його підтримуватиму", - запевнила вона.

Володимир забув повідомити дружині, що балотується в президенти

"Я могла би жити звичним життям і надалі, огородивши себе від проблем та інформаційних атак, але захотіла підтримати чоловіка: йому непросто на емоційному рівні, і потрібна людина, яка буде поруч. Зокрема й фізично: наприклад, стояти рука в руку під час офіційних візитів, позуючи фотографам з усього світу - і не псувати кадр", - сміючись, зазначила Олена.

Як висловлюється Зеленська, після інавгурації змінилося не її життя, а обставини.

"Мені бракує часу наодинці з собою. В мене двоє дітей, тому я і раніше нечасто залишалася сама. Свій простір у мене був хіба що в машині, за кермом. Зараз мене цього позбавили - я завжди з охороною. Для усамітнення лишилася ванна кімната (сміється). Але мені пощастило з людьми, котрі опинилися в моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені потрібна тиша, і можуть підтримати розмову, якщо відчувають, що це потрібно", - додала вона.

Тепер перша леді усамітнюється хіба що у ванній кімнаті

Як і останні 15 років, Олена продовжує писати гумористичні сценарії.

"Щоправда, тепер треба ділити свій день між офісом президента та "Кварталом" і дотримуватися таймінгу", - зазначила вона.

Своїх сина та доньку Зеленські мають намір і надалі оберігати від публічності та в мережі зайвий раз не показувати.

"Нехай самі обирають, як їм жити. Старша донька, Саша, щоправда, вже знімалася в кіно - але я сподіваюся, що далі вона в цій галузі не піде. В молодшого, Кирила, є шанс мати нормальне дитинство - гратися з іншими дітьми, займатися спортом, ходити в музичну школу, не привертаючи до себе надмірної уваги", - поділилася Олена.

Жінка продовжує писати сценарії для "Кварталу"

Своїх дітей Зеленські стараються захистити від публічності

Фото та відео з сайту Vogue.ua