"F*ck it": Ентоні Хопкінс та Бред Пітт поговорили про алкоголізм i прийняття власних помилок

Немає сенсу довіку картатися через помилки. Треба пробачати собі та жити далі. У цьому впевнені двоє відомих голлівудських акторів, 81-річний Ентоні Хопкінс та 55-річний Бред Пітт.

Своїм життєвим правилом, що звучить як "F*ck it" ("Ну і х*й з ним") кінозірки поділилися з журналом Interview, який записав їхню розмову про серйозне.

І Ентоні, і Бред вірять у долю, яка веде людину. Хоча визнають, що в цій їхній вірі, ймовірно, є прагнення втекти від звинувачення себе у неправильних вчинках із минулого.

55-річний Бред Пітт узяв інтерв'ю в 81-річного Ентоні Хопкінса

Реклама:

"Я усвідомлюю, щиро пробачаючи себе за кожний вибір, який я колись робив, і яким не пишаюся, що ціную ті свої хибні кроки, бо вони привели до певної мудрості, яка привела ще до чогось. Без одного не буває іншого", - зазначив Пітт.

"Я читав, у тебе були проблеми з алкоголем і всяке таке?", - запитав його Хопкінс, і актор підтвердив, що так.

"Я дивлюся на це, як на погану послугу, яку я робив самому собі, як на втечу", - поділився Бред.

Актори зійшлися на тім, що обоє вони "не євангелісти", коли йдеться про випивку. Але навіть на пиятику в житті завжди є якась причина.

Актори разом зіграли в фільмах "Легенди осені" та "Знайомтеся, Джо Блек"

"Я робив погані речі. Але на них завжди була якась причина. Дивно озиратися назад і думати: "Боже, я все це робив?" Але є внутрішній голос, який ніби говорить: "Це закінчилося. Все. Йди далі", - зазначив сер Ентоні.

"Гадаю, ми живемо у часи, де надзвичайно багато судимо та квапимося записувати людей у негодящі. Ми завжди приділяли величезну увагу помилці. Але наступний крок, те, що ти робиш після того, як помилився - ось що справді визначає людину. Ми всі помилятимемося. Але який буде наступний крок? Ми, як культура, не затримуємося на тому, щоби подивитися, яким буде наступний крок людини", - поділився Пітт.

Актори радять прийняти як аксіому, що "всі лажають". І навчитися чарівного правила "F*ck it".

"Якось я запитав священника-єзуїта: "Яка найкоротша молитва в світі?" Він відповів: "F*ck it". Це молитва відпускання. Просто скажи: "Ну і х*й з ним." Нічого з цього не є важливим. Важливе - це насолоджуватися життям. Твоє життя сьогодні - прекрасне", - розповів Хопкінс.

Запам'ятайте: "F*ck it"

Хопкінс заявив, що розлюбив ходити у кіно. Сучасні фільми розважають його, але не захоплюють. Кінозірка припускає, що став "надто старий". А ще сер Ентоні не розуміє, нащо в нього питають авторитетної думки, бо він же "просто актор", а "актори - досить дурні люди".

Бред Пітт зізнався, що з віком став сентиментальнішим, хоча раніше мав репутацію людини, яка ніколи не плаче.

"Я не плакав років двадцять, а тепер, коли став старшим, то помічаю, що мене зворушує більше речей - зворушують мої діти, зворушують друзі, зворушують новини. Просто зворушують. Гадаю, це добрий знак. Не знаю, до чого це приведе, але гадаю, це добрий знак", - поділився він.

"Ти побачиш, як станеш старший, що тобі просто хотітиметься рюмсати... Так. Навіть справа не у горі. Справа у красі життя", - запевнив його Хопкінс.

Нагадаємо, подейкують, Бред Пітт після розлучення з Анджеліною Джолі нарешті зустрів нове кохання.

Фото з сайту Interview та з Instagram