Іще кілька хіміотерапій і операція: Мазур розповіла, як просувається її лікування від раку

Телеведуча Алла Мазур, яка у листопаді повідомила про те, що в неї знайшли злоякісну пухлину, розповіла, як просувається її лікування. 54-річна зірка щиро вірить у те, що зрештою їй вдасться подолати свою недугу.

Про це вона написала у своєму Facebook.

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"Ви запитуєте, як я? Чесно кажучи, планувала полікуватись в тиші, щоб повідомити вже фінальну добру новину) Але хочу підтримати тих, хто тільки дізнався про свій діагноз - і зараз вагається. Не відкладайте нічого на потім! Не закривайтесь у собі. Прийміть допомогу близьких і друзів. Коли не ховаєшся від світу - це справді спрощує життя", - запевнила Алла.

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"Четверта хімія мені далась легше, ніж попередні три, хоч силще небагато. Побічні ефекти - традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є. Попереду ще кілька хіміотерапій - і операція", - розказала вона.

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Мазур закликала всіх регулярно проходити перевірки, адже, наприклад, у її випадку, хвороба розвивалася взагалі безсимптомно. Телеведуча порадила не опускати рук, навіть тримавши страшний діагноз, і довіряти офіційній медицині, як це робить вона.

"Вірю, що таки зможу повідомити вам фінальну добру новину)", - наголосила вона.

Нагадаємо, Алла вирішила публічно говорити про свою недугу, щоби покласти край замовчуванню цієї тяжкої теми у суспільстві. Як відомо, в телеведучої є 11-річний син.

Фото з Facebook Мазур