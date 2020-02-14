"Троянда" Монро згадала, як зізналася у коханні чоловіку

Чи варто жертвувати чимось заради кохання, та чи можливо бути щасливим, якщо його взагалі немає у вашому житті.

Про це до Дня святого Валентина ми розпитали одну з найвідвертіших артисток вітчизняного шоубізу – травесті-діву Монро.

На прохання згадати найромантичніший вчинок, спогади про який гріють її душу, Монрітта сказала:

"Я взагалі позбавлена ​​ось цього книжкового романтизму, про який багато хто мріє, але одиниці відчували в житті. Можна було б збрехати, але кого я обманюю. По мені ж видно, що твердо стою на ногах і раціоналізм вітаю більше, ніж романтичні безумства".

Зате Монро любить романтичні фото

"Все життя мріяла про славу, популярність та вплив, а на знаки уваги реагувала, тільки якщо вже притискали в коридорі. Та й всі мої яскраві, знакові романи починалися бурхливо, але закінчувалися швидко. Я не з тих людей, хто буде витрачати час на романтичні прелюдії. Раз - і на матрац", - запевнила діва.

"Выпьем за любовь"

На запитання, чим би вона могли пожертвувати заради любові, і чи взагалі потрібні в коханні жертви, Монро сказала:

"Я ніколи не розуміла, навіщо доводити ситуацію до стану жертовності. Це знову ж таки книжково-серіальний формат кохання. Чи не простіше всі деталі з'ясувати на березі, домовитися і плисти собі далі на човні любові і пристрасті?".

"Перестаньте малювати якісь ілюзії і намагатися підлаштувати свого партнера під себе. Слухайте бажання один одного і перестаньте чіплятися", - закликала вона.

Не треба підлаштовувати коханого під себе - радить Монро

Також Монро згадала свій найбожевільніший вчинок заради кохання.

"Колись я зізналася чоловікові у коханні. Він скористався і почав маніпулювати. Тварина. Але мене швидко відпустило, і благо обійшлося без серйозних втрат".

"Кохання - це чудово; кожен гідний любові, а закоханість бадьорить і окрилює, при чому не варто боятися почуттів у старшому віці. Але якщо у вашому житті немає того, з ким хочеться засинати і прокидатися, можливо, вам просто комфортно спати на самоті", - зазначила Монро у відповідь на питання, чи можливо жити щасливо без кохання.

"Можливо, вам комфортніше спати на самоті..."

Фото Христина Василішин

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