"Коли чоловік та дружина стають одним цілим": зе-депутат Дмитрук обвінчався з коханою
18 лютого 2020, 12:53
Зе-депутат Артем Дмитрук, який у серпні 2019-го року сходив до РАГСу зі своєю коханою Анастасією, тепер повів її й до церкви.
Пара обвінчалася в одному з одеських храмів Московського патріархату.
Відео з цієї значущої події 26-річний народний обранець поділився в Instagram.
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Як відомо, Дмитрук є майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. І дружина поділяє його захоплення.
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