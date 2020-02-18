"Коли чоловік та дружина стають одним цілим": зе-депутат Дмитрук обвінчався з коханою

Зе-депутат Артем Дмитрук, який у серпні 2019-го року сходив до РАГСу зі своєю коханою Анастасією, тепер повів її й до церкви.

Пара обвінчалася в одному з одеських храмів Московського патріархату.

Відео з цієї значущої події 26-річний народний обранець поділився в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда муж и жена становятся единым целым 🙏🏻 Публикация от Артем Дмитрук (@artem__dmytruk) 14 Фев 2020 в 6:50 PST

Як відомо, Дмитрук є майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. І дружина поділяє його захоплення.

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