Пенетьєрі поділилася рідкісними ФОТО 5-річної доньки та назвала Кличка найкращим татом
Поки американська акторка Хейден Пенетьєрі розбирається зі своїм непростим особистим життям, її 5-річна донька Кая Євдокія мешкає в Україні з татом, боксером Володимиром Кличком.
Їхнім ніжним фото зірка поділилася в своєму Twitter, пише The Daily Mail.
"Найкращий тато", - підписала Хейден.
Також Пенетьєрі показала малу з розфарбованим личком.
"Красуня", - зазначила Хейден.
Одначе дуже скоро актриса чомусь передумала та видалила обидві світлини.
Нагадаємо, зі слів інсайдера, віддати дитину Володимиру - це було зважене рішення Хейден, яка усвідомлює, що так зараз буде ліпше для Каї.
Як відомо, Пенетьєрі перебуває в стосунках із чоловіком, який її б'є. Нещодавно бойфренда актриси, Браяна Хікерсона знову заарештували за насильство по відношенню до неї. Та молодик уже вийшов під заставу в 5 тисяч доларів.
Фото з Twitter Пенетьєрі з сайту The Daily Mail
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