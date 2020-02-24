Пенетьєрі поділилася рідкісними ФОТО 5-річної доньки та назвала Кличка найкращим татом

Поки американська акторка Хейден Пенетьєрі розбирається зі своїм непростим особистим життям, її 5-річна донька Кая Євдокія мешкає в Україні з татом, боксером Володимиром Кличком.

Їхнім ніжним фото зірка поділилася в своєму Twitter, пише The Daily Mail.

Пенетьєрі показала танці Кличка з донечкою

"Найкращий тато", - підписала Хейден.

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Також Пенетьєрі показала малу з розфарбованим личком.

Як на вашу думку, Кая більше мамина чи татова?

"Красуня", - зазначила Хейден.

Одначе дуже скоро актриса чомусь передумала та видалила обидві світлини.

Нагадаємо, зі слів інсайдера, віддати дитину Володимиру - це було зважене рішення Хейден, яка усвідомлює, що так зараз буде ліпше для Каї.

А колись вони були утрьох...

Як відомо, Пенетьєрі перебуває в стосунках із чоловіком, який її б'є. Нещодавно бойфренда актриси, Браяна Хікерсона знову заарештували за насильство по відношенню до неї. Та молодик уже вийшов під заставу в 5 тисяч доларів.

Фото з Twitter Пенетьєрі з сайту The Daily Mail

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