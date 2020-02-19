Зацідив кулаком в обличчя: кавалера колишньої Кличка знову арештували за її побиття

Схоже, життя нічому не вчить американську актрису Хейден Пенетьєрі. Колишню наречену боксера Володимира Кличка в черговий раз побив її нинішній бойфренд, Браян Хікерсон.

Причому такий "подаруночок" він зробив їй якраз на Валентинів день, повідомляє TMZ.

Інцидент стався в місті Джексон, що в штаті Вайомінг. До поліції надійшов сигнал про те, що чоловік, який перебуває в стані інтоксикації, вдарив у обличчя свою дівчину, а вона замкнулася від нього в будинку.

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Прибувши за викликом, наряд виявив Хікерсона на під'їздній доріжці. Він повідомив правоохоронцям, що Хейден у домі і каже, що він "вибивав із неї лайно". На запитання, чи справді він підняв на неї руку, Браян відповідати поліцейським не став.

Згідно з рапортом, Пенетьєрі розказала копам, що вони з Хікерсоном були у спальні, і він почав штурхати її та вдарив кулаком у лице. Поліцейські засвідчили, що обличчя жінки було червоне та запухле, на лівій руці - набряк та садна, з її слів, від годинника Браяна.

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Хікерсона арештували за звинуваченням у домашньому насильстві, а ще в перешкоджанні роботі поліції, адже він відмовився назватися.

Як відомо, за побиття Хейден Браяна могли посадити ще в минулому році. Але постраждала не захотіла свідчити проти нього і просто не з'явилася в суді. Ба більше, незабаром голуб'ята знову зійшлися.

Нагадаємо, в Пенетьєрі та Кличка є спільна донька Кая Євдокія. На щастя, 5-річна дівчинка мешкає не з мамою та "вітчимом", а з батьком.

Прінтскрін з TMZ, фото з Twitter Пенетьєрі, з Instagram

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