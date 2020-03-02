Хвора на рак Шеннен Догерті: Я проживаю на повну кожен день

Американська актриса Шеннен Догерті, до котрої після кількох років ремісії повернувся рак, заявила, що нині намагається по максимуму проживати кожен день, який має.

Зірка серіалів "Район Беверлі-Хіллз" та "Всі жінки - відьми" написала про свій настрій у Instagram.

48-річна Шеннен присвятила допис друзям, які її підтримують і не дають киснути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ShannenDoherty (@theshando) 29 Фев 2020 в 2:57 PST

"...Я піклуюся про себе та проживаю на повну кожен день. Це не завжди легко. Бувають дні, коли я в депресії чи просто лінуюся. Але я переборюю це за допомогою моїх друзів", - поділилася актриса.

Зі слів Догерті, вона отримує радість від простих речей - прогулянок, спорту, опанування нових рецептів здорової їжі тощо.

"Це був продуктивний, класний тиждень. Моє тіло живе, тож я так само", - додала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kira Stokes - kirastokes.com (@kirastokesfit) 29 Фев 2020 в 12:17 PST

Нагадаємо, в Шеннен четверта стадія онкологічного захворювання. Як зізналася нещодавно зірка, вона молиться про те, щоби пройти всі випробування, які попереду, з гідністю.