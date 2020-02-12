Онкохвора Догерті подякувала за підтримку: Молюся, щоби пройти через все це з гідністю
Американська актриса Шеннен Догерті, яка бореться з раком четвертої стадії, подякувала всім за підтримку, якої вона дуже потребує. 48-річна зірка "Району Беверлі-Хіллз" зізналася, що їй нині дуже важко.
Сумний допис вона опублікувала у своєму Instagram.
"Я хочу подякувати всім вам за вашу любов, молитви та підтримку. Це незрозумілий час, і я не зовсім міцно стою на ногах. Сказати, що я переживаю стрес - це применшення. Сказати, що мені важко - це м'яко... Я вірю в те, що знайду свою опору. Я шукатиму глибоко в собі внутрішню силу, яка потрібна мені, щоби пройти через все це. Молюся, щоби зробити все це з достоїнством та гідністю", - написала Шеннен.
"У мене є так багато що сказати. Так багато чим поділитися. І я це зроблю. А зараз... будь ласка, знайте, як усі ви допомагаєте мені піднятися", - додала вона.
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I want to thank all of you for your love, prayers and support. It’s an odd time right now and I find my feet not completely underneath me. To say I have stress is an understatement. To say that I’m struggling is mild. But... I believe that I will find my footing. I’ll dig deep for the inner strength I need to face it all. I pray I do it all with dignity and grace. I have so much to say. So much to share. I will. For now... please know how much you all help lift me.
Як відомо, рак молочної залози в Догерті виявили в 2015-му. Вона пройшла хіміо- та радіотерапію, перенесла кілька операцій. На жаль, після ремісії хвороба повернулася.
Нагадаємо, в 2011-му році Шеннен вийшла заміж за зіркового фотографа Курта Ісварієнко. Вони мріяли про дітей.
Фото з Instagram Догерті
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