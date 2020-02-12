Онкохвора Догерті подякувала за підтримку: Молюся, щоби пройти через все це з гідністю

Американська актриса Шеннен Догерті, яка бореться з раком четвертої стадії, подякувала всім за підтримку, якої вона дуже потребує. 48-річна зірка "Району Беверлі-Хіллз" зізналася, що їй нині дуже важко.

Сумний допис вона опублікувала у своєму Instagram.

У Шеннен Догерті рак грудей

"Я хочу подякувати всім вам за вашу любов, молитви та підтримку. Це незрозумілий час, і я не зовсім міцно стою на ногах. Сказати, що я переживаю стрес - це применшення. Сказати, що мені важко - це м'яко... Я вірю в те, що знайду свою опору. Я шукатиму глибоко в собі внутрішню силу, яка потрібна мені, щоби пройти через все це. Молюся, щоби зробити все це з достоїнством та гідністю", - написала Шеннен.

Реклама:

"У мене є так багато що сказати. Так багато чим поділитися. І я це зроблю. А зараз... будь ласка, знайте, як усі ви допомагаєте мені піднятися", - додала вона.

Як відомо, рак молочної залози в Догерті виявили в 2015-му. Вона пройшла хіміо- та радіотерапію, перенесла кілька операцій. На жаль, після ремісії хвороба повернулася.

Нагадаємо, в 2011-му році Шеннен вийшла заміж за зіркового фотографа Курта Ісварієнко. Вони мріяли про дітей.

Актриса з чоловіком, який підтримує її в боротьбі з хворобою

Фото з Instagram Догерті

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Шеннен Догерті: Рак зробив мій шлюб міцнішим

Шеннен Догерті: Я не випромінюю радіацію