Шерон Стоун у багатошаровій сукні для журналу пограла в любов на заправці
Четвер, 12 березня 2020, 11:51
Американська актриса Шерон Стоун стала героїнею номеру індійського Harper's Bazaar. Причому знімалася для обкладинки 62-річна зірка не сама, а з симпатичним молодиком.
Її партнером за романтичною фотосесією став 35-річний актор та модель Адам Сенн.
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Нагадаємо, нещодавно Шерон подалася шукати кохання через Інтернет. Щоправда, перша спроба була невдалою, сторінку актриси закрили, подумавши, що це якась ошуканка.
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