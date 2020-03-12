Шерон Стоун у багатошаровій сукні для журналу пограла в любов на заправці

Американська актриса Шерон Стоун стала героїнею номеру індійського Harper's Bazaar. Причому знімалася для обкладинки 62-річна зірка не сама, а з симпатичним молодиком.

Її партнером за романтичною фотосесією став 35-річний актор та модель Адам Сенн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's Bazaar, India (@bazaarindia) 11 Мар 2020 в 9:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's Bazaar, India (@bazaarindia) 11 Мар 2020 в 7:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's Bazaar, India (@bazaarindia) 11 Мар 2020 в 8:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's Bazaar, India (@bazaarindia) 11 Мар 2020 в 9:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 11 Мар 2020 в 10:40 PDT

Нагадаємо, нещодавно Шерон подалася шукати кохання через Інтернет. Щоправда, перша спроба була невдалою, сторінку актриси закрили, подумавши, що це якась ошуканка.

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