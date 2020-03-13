Короля та королеву Іспанії перевірили на коронавірус після поцілунку міністерки

Королівське подружжя Іспанії, Феліпе VI та Летісія пройшли перевірку на коронавірус після того, як стало відомо, що на COVID-19 захворіла членкиня уряду країни, міністерка з питань рівності Ірене Монтеро.

За кілька днів до того політикиня спілкувалася з Її Величністю. 6-го березня жінки разом відвідували захід благодійної організації, яка помагає секспрацівницям. Ірене та Летісія, вітаючись, обмінялися звичними для іспанців поцілунками в щічки, пише The Daily Mail.

Як повідомив палац 13-го березня, результат тесту і в короля, і в королеви негативний, пише El País.

У центрі, в бузковому костюмі - 47-річна Летісія. Поряд із нею Ірене Монтеро

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Водночас зазначається, що Летісія ще деякий час не братиме участь ні в яких заходах та періодично мірятиме температуру.

Ааа, не робіть так!

11-го березня король та королева Іспанії зустрічалися з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит у Елисейському палаці.

Як пише Reuters, голови держав не стали обмінюватися рукостисканнями, а обмежилися безпечними "намасте".

Король із королевою днями з'їздили до Франції

Тим часом, як написала в Instagram Ірене Монтеро, вона перебуває вдома та працюватиме дистанційно. 32-річна міністерка почувається добре.

Ірене Монтеро 32 роки

Ірене стала першою в уряді Іспанії, в кого виявили коронавірус. 13-го березня стало відомо, що захворіла міністерка територіальної політики Кароліна Даріас.

Нагадаємо, ще півтора тижні тому британський принц Вільям жартував про поширення коронавірусу.

Фото з Twitter короля Іспанії, прінтскрін із The Daily Mail