Ентоні Хопкінс та його кіт зачарували мережу карантинним ВІДЕО
П'ятниця, 20 березня 2020, 11:01
Британський та американський актор Ентоні Хопкінс подає приклад усім літнім людям, які, попри заклики лікарів, відмовляються пересидіти вдома пандемію коронавірусу.
82-річна кінозірка слухається експертів. А ще розважає свого кота Нібло та підписників у Instagram.
"Нібло слідкує, щоби я залишався здоровим, та вимагає, щоби в обмін на це я його розважав... коти", - поділився сер Ентоні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 🤷🏼♂️
Нагадаємо, кілька років тому актор оголосив, що щасливий бути алкоголіком.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"F*ck it": Ентоні Хопкінс та Бред Пітт поговорили про алкоголізм i прийняття власних помилок
Приєднуйтесь до дискусії