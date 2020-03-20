Ентоні Хопкінс та його кіт зачарували мережу карантинним ВІДЕО

П'ятниця, 20 березня 2020, 11:01

Британський та американський актор Ентоні Хопкінс подає приклад усім літнім людям, які, попри заклики лікарів, відмовляються пересидіти вдома пандемію коронавірусу.

82-річна кінозірка слухається експертів. А ще розважає свого кота Нібло та підписників у Instagram.

"Нібло слідкує, щоби я залишався здоровим, та вимагає, щоби в обмін на це я його розважав... коти", - поділився сер Ентоні.

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Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 🤷🏼‍♂️

Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) 18 Мар 2020 в 10:20 PDT

Нагадаємо, кілька років тому актор оголосив, що щасливий бути алкоголіком.

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