Ентоні Хопкінс та його кіт зачарували мережу карантинним ВІДЕО

Британський та американський актор Ентоні Хопкінс подає приклад усім літнім людям, які, попри заклики лікарів, відмовляються пересидіти вдома пандемію коронавірусу.

82-річна кінозірка слухається експертів. А ще розважає свого кота Нібло та підписників у Instagram.

"Нібло слідкує, щоби я залишався здоровим, та вимагає, щоби в обмін на це я його розважав... коти", - поділився сер Ентоні.

Нагадаємо, кілька років тому актор оголосив, що щасливий бути алкоголіком.

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