Хворий на коронавірус князь Монако звернувся до підданих і пожалівся на нежить

Князь Монако Альбер ІІ захворів на коронавірус. Про це 19-го березня офіційно повідомив палац, згодом же й сам правитель вирішив звернутися до країни та заспокоїти підданих.

62-річний князь, який самоізолювався в палаці, запевнив, що почувається добре.

Про це пише People.

Князь Альбер та княгиня Шарлін самоізолювалися в палаці

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"У мене симптоми як при грипі, але таке відчуття, що випадок доволі легкий. Невеличка температура, не зовсім кепсько. Трішки кашлю. У перші кілька днів текло з носа, то була перша ознака. Відчуваю закладеність носа, але це і все", - розповів Альбер.

Князь гадки не має, де він міг заразитися.

"Я кілька тижнів намагався бути обережним, використовував санітайзер для рук і всяке таке, але такого не передбачиш", - зазначив він.

Альбер закликав усіх бути обережними і пам'ятати, що, хоча у групі ризику переважно люди старшого віку, захворіти може кожен.

"Ми пройдемо через це, але потрібен буде час", - сказав він.

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Як відомо, князь одружений із колишньою плавчинею Шарлін Віттсток. Їхнім дітям-двійнятам 5 років.

До слова, як пише The Daily Mail, за десять днів до того, як у князя підтвердили коронавірус, він був на одному заході з британським принцом Чарльзом. Вони сиділи навпроти одне одного за столом.

Нагадаємо, днями на на коронавірус перевірилися король та королева Іспанії. Результат був негативним, але Її Величність, яка близько спілкувалася з хворою міністеркою, побуде про всяк випадок на карантині.

Фото з Facebook князівства Монако

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