Вагітна наречена хворого на коронавірус британського прем'єра Джонсона ізолювалася з собакою

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що хворий на коронавірус. 55-річний політик почувається порівняно добре та продовжить працювати з Даунінг-стріт.

Його 32-річна наречена Керрі Сімондс, яка чекає на їхню спільну дитину, ізолювалася окремо.

Як пише The Daily Mail, їхнього з Борисом песика, метиса Джек-рассел-тер'єра, якого звати Ділін, жінка взяла з собою до будинку в Камбервеллі, який вони з Джонсоном придбали торік за 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.

У Керрі приблизно шість місяців вагітності. Свого первістка вона має народити на початку літа.

"Вона в Камбервеллі з собачкою Діліном, в останні кілька днів вона не контактувала з прем'єр-міністром", - повідомила виданню подруга Сімондс.

Як розказав у Twitter Джонсон, протягом останньої доби у нього з'явилася температура і кашель, тому лікар порадив йому зробити тест на коронавірус.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri