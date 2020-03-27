Вагітна наречена хворого на коронавірус британського прем'єра Джонсона ізолювалася з собакою

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що хворий на коронавірус. 55-річний політик почувається порівняно добре та продовжить працювати з Даунінг-стріт.

Його 32-річна наречена Керрі Сімондс, яка чекає на їхню спільну дитину, ізолювалася окремо.

Як пише The Daily Mail, їхнього з Борисом песика, метиса Джек-рассел-тер'єра, якого звати Ділін, жінка взяла з собою до будинку в Камбервеллі, який вони з Джонсоном придбали торік за 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.

У Керрі приблизно шість місяців вагітності. Свого первістка вона має народити на початку літа.

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"Вона в Камбервеллі з собачкою Діліном, в останні кілька днів вона не контактувала з прем'єр-міністром", - повідомила виданню подруга Сімондс.

Як розказав у Twitter Джонсон, протягом останньої доби у нього з'явилася температура і кашель, тому лікар порадив йому зробити тест на коронавірус.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

До слова, Борис Джонсон іще кілька тижнів тому не надто боявся коронавірусу. Як пише The Guardian, 3-го березня він заявив, що особисто для себе не бачить підстав відмовлятися від рукостискань.

"Я постійно тисну руки. Днями я був у лікарні й гадаю, там було кілька пацієнтів із коронавірусом, і я кожному потис руку, якщо вам приємно буде про це дізнатися. Я продовжую тиснути руки", - сказав політик.

‘I’m shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where there were actually some Coronavirus patients & I shook hands with everybody. People can make up their own mind but I think it’s very important to keep shaking hands.’pic.twitter.com/mvPEE13udm — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) March 27, 2020

Нагадаємо, кілька днів тому коронавірус підтвердили в 71-річного принца Чарльза, який, імовірно, міг заразитися від княза Монако Альбера.

Королева Єлизавета і принц Філіп перебувають на самоізоляції в Віндзорському палаці, звідки Її Величність керує через свій олдскульний дисковий телефон.

Фото з Twitter та Instagram