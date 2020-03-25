У 71-річного принца Чарльза діагностували коронавірус
Британський принц Чарльз заразився коронавірусом. 71-річний спадкоємець престолу наразі почувається добре та не потребує госпіталізації.
Чарльз перебуває у самоізоляції в своєму домі в Абердинширі, навіть окремо від дружини Камілли.
Про це повідомляє The Courier iз посиланням на заяву Кларенс-хауса.
"Симптоми в нього проявляються несильно, крім цього стан здоров'я в нього хороший, останні кілька днів він працював із дому", - говориться в заяві.
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"Герцогиня Корнуолльська теж пройшла перевірку, але в неї вірусу нема", - додали представники принца.
Також зазначається, що не є можливим встановити, де і коли заразився Чарльз. Адже протягом останніх тижнів у нього був досить напружений графік.
"Її Величність королева перебуває в доброму здоров'ї", - запевнив тим часом Букінгемський палац.
Востаннє Єлизавета спілкувалася з сином особисто ще вранці 12-го березня.
Як відомо, 10-го березня принц Чарльз був на одному заході з князем Монако Альбером. 19-го березня в того виявили коронавірус.
Нагадаємо, 93-річна королева Єлизавета і 98-річний принц Філіп перебувають на самоізоляції в Віндзорському палаці. Вони перебралися туди днями, а під час останніх своїх появ на публіці Її Величність постійно носила рукавички.