У 71-річного принца Чарльза діагностували коронавірус

Британський принц Чарльз заразився коронавірусом. 71-річний спадкоємець престолу наразі почувається добре та не потребує госпіталізації.

Чарльз перебуває у самоізоляції в своєму домі в Абердинширі, навіть окремо від дружини Камілли.

Про це повідомляє The Courier iз посиланням на заяву Кларенс-хауса.

"Симптоми в нього проявляються несильно, крім цього стан здоров'я в нього хороший, останні кілька днів він працював із дому", - говориться в заяві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 4 Июл 2019 в 1:58 PDT

"Герцогиня Корнуолльська теж пройшла перевірку, але в неї вірусу нема", - додали представники принца.

Також зазначається, що не є можливим встановити, де і коли заразився Чарльз. Адже протягом останніх тижнів у нього був досить напружений графік.

"Її Величність королева перебуває в доброму здоров'ї", - запевнив тим часом Букінгемський палац.

Востаннє Єлизавета спілкувалася з сином особисто ще вранці 12-го березня.

Як відомо, 10-го березня принц Чарльз був на одному заході з князем Монако Альбером. 19-го березня в того виявили коронавірус.

Нагадаємо, 93-річна королева Єлизавета і 98-річний принц Філіп перебувають на самоізоляції в Віндзорському палаці. Вони перебралися туди днями, а під час останніх своїх появ на публіці Її Величність постійно носила рукавички.