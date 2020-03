"Руки з кишень!": Єлизавета ІІ, прем'єр Джонсон та олдскульні телефони насмішили мережу

Пандемія коронавірусу змусила мільйони людей по всьому світі піти на карантин та працювати з дому. Її Величність Єлизавета ІІ - не виняток.

93-річна королева, яка перебуває на самоізоляції в Віндзорському палаці, провела телефонну розмову з прем'єром Борисом Джонсоном.

Колаж оприлюднив у офіційному Instagram палац, а мережа від нього в захваті та вважає потенційним мемом.

До того ж, інтернет-користувачі отримали змогу роздивитися кабінет Єлизавети ІІ.

Найбільше всіх здивувало те, що і королева, і прем'єр досі використовують телефони старого зразка. А ще одразу видно, що Її Величність любить порцеляну і оточує себе милими статуетками.

Як пише The Daily Mail, за телефоном стоїть антикварний набір від Wedgwood у вигляді капустяного листа. А на каміні можна розгледіти статуетку 1937-го року, яка зображає принцесу Єлизавету Йоркську на коні. Звісно, є кілька фігурок собак коргі, яких обожнює королева.

Жартівники вже взялися розширювати колаж і додавати туди телефонних співрозмовників. А ще намагаються відгадати, про що говорили королева та прем'єр.

"Востаннє кажу тобі, Борисе - зроби щось зі своїм волоссям!", - цілком могла би, на думку користувачів Twitter, сказати Єлизавета.

This evening, Prime Minister @BorisJohnson took part in the weekly Audience of Her Majesty The Queen by telephone from his Downing Street office. pic.twitter.com/coXSH78CoR

Дехто звернув увагу на те, що не необрізаному фото видно, що Джонсон, балакаючи з монархом, тримав руку в кишені, а це не надто чемно з його боку.

"93-річна голова держави. Ідеально зачесана і бездоганно виглядає. 55-річний прем'єр-міністр, який досі не навчився причісуватися. Дістаньте руки з кишень та сорочку заправте. Проявіть хоч якусь повагу", - сварять Бориса.

93 year old head of state. Perfectly coiffed and immaculately presented.



Prime Minister aged 55 not yet learned how to comb his hair.



Take your hands out of your pocket and tuck your shirt in. Show some respect