"Руки з кишень!": Єлизавета ІІ, прем'єр Джонсон та олдскульні телефони насмішили мережу

Четвер, 26 березня 2020, 15:09

Пандемія коронавірусу змусила мільйони людей по всьому світі піти на карантин та працювати з дому. Її Величність Єлизавета ІІ - не виняток.

93-річна королева, яка перебуває на самоізоляції в Віндзорському палаці, провела телефонну розмову з прем'єром Борисом Джонсоном.

Колаж оприлюднив у офіційному Instagram палац, а мережа від нього в захваті та вважає потенційним мемом.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 25 Мар 2020 в 12:30 PDT

До того ж, інтернет-користувачі отримали змогу роздивитися кабінет Єлизавети ІІ.

Найбільше всіх здивувало те, що і королева, і прем'єр досі використовують телефони старого зразка. А ще одразу видно, що Її Величність любить порцеляну і оточує себе милими статуетками.

Як пише The Daily Mail, за телефоном стоїть антикварний набір від Wedgwood у вигляді капустяного листа. А на каміні можна розгледіти статуетку 1937-го року, яка зображає принцесу Єлизавету Йоркську на коні. Звісно, є кілька фігурок собак коргі, яких обожнює королева.

Жартівники вже взялися розширювати колаж і додавати туди телефонних співрозмовників. А ще намагаються відгадати, про що говорили королева та прем'єр.

"Востаннє кажу тобі, Борисе - зроби щось зі своїм волоссям!", - цілком могла би, на думку користувачів Twitter, сказати Єлизавета.

Дехто звернув увагу на те, що не необрізаному фото видно, що Джонсон, балакаючи з монархом, тримав руку в кишені, а це не надто чемно з його боку.

"93-річна голова держави. Ідеально зачесана і бездоганно виглядає. 55-річний прем'єр-міністр, який досі не навчився причісуватися. Дістаньте руки з кишень та сорочку заправте. Проявіть хоч якусь повагу", - сварять Бориса.

 
"Її Величність слухає!"
 

Нагадаємо, Її Величності нині непросто сконцентруватися на роботі. В її старшого сина, 71-річного принца Чарльза діагностували коронавірус.

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