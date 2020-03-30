71-річний принц Чарльз одужав від коронавірусу

Британський принц Чарльз подолав коронавірус та вже вийшов із карантину. Він почувається добре.

Про це повідомили представники 71-річного спадкоємця престолу, пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 26 Мар 2020 в 9:03 PDT

"Кларенс-хаус нині підтверджує, що, проконсультувавшись зі своїм лікарем, принц Чарльз більше не перебуває в самоізоляції", - сказав речник.

Дружина принца, 72-річна Камілла Паркер-Боулз до кінця тижня лишиться на карантині. Нагадаємо, тест на коронавірус у жінки був негативний, симптомів нема.

Нагадаємо, королева Єлизавета та принц Філіп завбачливо самоізолювалися в Віндзорському палаці. Як відомо, днями коронавірус виявили в прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

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