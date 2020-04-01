Прем'єрка Фінляндії Марін у британському Vogue: Я не краща і не гірша, ніж чоловік середнього віку

Наймолодша премєр-міністерка не лише Фінляндії, а й світу, 34-річна Санна Марін стала героїнею травневого номеру британського Vogue.

У інтерв'ю вона говорила про роботу та родину і про те, чи доводиться їй стикатися з дискримінацією за статтю та віком.

Санна Марін з'явилася у британському глянці

Марін - мама 2-річної дівчинки Емми. У декретній відпустці політикиня та її чоловік Маркус пробули порівну, по шість місяців кожен. До слова, нещодавно декретну відпустку для чоловіків у Фінляндії офіційно подовжили до 6 з половиною місяців.

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"Я змогла повернутися на роботу, а він - проводити якісний час із нашою донькою. У них зараз такі хороші стосунки. Гадаю, дуже важливо, щоби в татусів було право проводити більше часу зі своєю дитиною, бо це такий унікальний період у житті. Наші діти бувають маленькі лише раз", - наголосила вона.

Емма зараз ходить у дитсадочок, хоча через пандемію коронавірусу незабаром на деякий час перестане. Дитина поки не в курсі, що її мама - урядовець.

"Вона нічого цього не розуміє. Якось вона дивилася журнал, а там було моє фото, і вона сказала: "Дурний журнал! Не мама", - поділилася Марін.

Доньці прем'єрки зараз два роки

Із власною мамою, яка перебуває у стосунках із жінкою, Санна дуже близька. Батьки прем'єрки розлучилися, коли вона була маленькою. Відтоді з батьком дівчинка бачилася лише раз.

"Чи відчуваю я, що в мене є батько? Я відчуваю, що нема. Я не росла з ним і сказала б, що в мене немає батька", - зізналася політикиня.

У родині було сутужно з грошима, і коли Санна була студенткою, вона працювала у крамниці. Як зазначає видання, міністр внутрішніх справ Естонії не так давно жартома прокоментував це, назвавши Марін "продавчинею".

"Я цього не зрозуміла. Більшість молодих людей працюють у магазинах або на інших низькооплачуваних роботах, коли дорослішають", - зізначила прем'єрка.

Марін хотіла би, щоби її перестали оцінювати за статтю та віком.

"На кожній посаді, якій я колись була, мій гендер завжди був відправною точкою - те, що я молода жінка. Я сподіваюся, що одного дня це перестане бути проблемою, що це питання не підніматиметься. Я хочу виконувати цю роботу якомога краще. Я не краща і не гірша, ніж чоловік середнього віку", - наголосила вона.

"Якщо я не впораюся, якщо я схиблю - бо я політик, як усі ми знаємо, все не завжди відбувається так, як ми хочемо - я не хочу, щоби це інтерпретували як "Звісно, вона не впоралася, бо була молодою жінкою", - підсумувала Марін.

Нагадаємо, Санна веде Instagram та Facebook, де ділиться не лише робочими, а й особистими фото.

Фото з Instagram Марін

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