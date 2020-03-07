Зеленський знявся на столі для The Guardian та з Мендель у "халаті". ФОТО та ФОТОжаби
Президент Володимир Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian, а для ще одного веселого кадру він примостився на столі.
"Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, воно вже готується", - таку цитату винесли в заголовок інтерв'ю.
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Анонсувала ж появу керманича в європейському виданні напередодні його прессекретарка Юлія Мендель. І заразом збурила мережу своїм "халатом".
Для фото-тізера, яке вона запостила в Instagram, Мендель попозувала зі своїм шефом, поклавши руку на спинку його крісла.
Багатьом інтернет-користувачам така композиція видалася некоректною, якщо не зневажливою по відношенню до першої леді. Окремо висміяли і горошковий лук прессекретарки прозидента. Фотожаби не забарилися.
Фотожаби з соцмереж
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