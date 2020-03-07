Зеленський знявся на столі для The Guardian та з Мендель у "халаті". ФОТО та ФОТОжаби

Президент Володимир Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian, а для ще одного веселого кадру він примостився на столі.

"Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, воно вже готується", - таку цитату винесли в заголовок інтерв'ю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Guardian Weekend (@guardianweekend) 6 Мар 2020 в 9:12 PST

Анонсувала ж появу керманича в європейському виданні напередодні його прессекретарка Юлія Мендель. І заразом збурила мережу своїм "халатом".

Для фото-тізера, яке вона запостила в Instagram, Мендель попозувала зі своїм шефом, поклавши руку на спинку його крісла.

Багатьом інтернет-користувачам така композиція видалася некоректною, якщо не зневажливою по відношенню до першої леді. Окремо висміяли і горошковий лук прессекретарки прозидента. Фотожаби не забарилися.

Для The Guardian президент позував "сольно", а фото-тізер добряче повеселило мережу

Сукня Юлії Мендель нагадала відому кіногероїню

Багато хто вважає, що так із Зеленським має право позувати хіба що перша леді Олена

Хоча...

Яка ж серія фотожаб без Арсена Авакова!

Фотожаби з соцмереж

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