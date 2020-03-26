Жертва карантину: Пінк напилася й обчикрижила своє волосся. ВІДЕО

Американська співачка Пінк показала, що зробив із нею карантин. Нудьгуючи в чотирьох стінах, зірка, під дією алкоголю, вирішила самостійно підстригтися. Вийшло не дуже.

Цю історію вона чесно розказала в Instagram.

"Не знаю, люди, як багато ви п'єте під час цього повного карантину, але я вирішила перетворити це на спорт і хотіла показати, що я зробила вчора", - зазначила артистка.

"Коли я п'ю, в мене виникають дуже, дуже, дуже блискучі ідеї. Я можу стригти волосся. Я запросто можу стригти волосся. Нащо я постійно за це комусь плачу?", - поділилася Пінк ходом своїх думок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Quarantine diaries Публикация от P!NK (@pink) 24 Мар 2020 в 4:24 PDT

Співачка показала результат та заявила, що нагадує собі Аліссу Мілано чи Шарліз Терон.

Нагадаємо, на перукарський експеримент під час карантину наважився й Рікі Мартін.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ентоні Хопкінс та його кіт зачарували мережу карантинним ВІДЕО

#IStayHomeFor: Робертс, Портман, Лонгорія та інші зірки показалися без мейкапу в карантинному флешмобі