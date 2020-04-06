Вагітна наречена хворого на коронавірус британського прем'єра Джонсона теж заразилася

Вагітній нареченій британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона Керрі Сімондс, на жаль, не вдалося вберегтися від коронавірусу, який раніше скосив самого політика.

32-річна жінка, яка чекає на первістка, захворіла, перебуваючи в самоізоляції. На щастя, їй уже ліпше.

Про це Керрі написала у Twitter.

"Захворіти на COVID-19, будучи вагітною, це, звісно, тривожно", - зізналася жінка, поділившись посиланням на рекомендації акушерів-гінекологів.

32-річна Керрі чекає на первістка від прем'єр-міністра

"Минулий тиждень я провела у ліжку, з основними симптомами коронавірусу. Мені не знадобився тест, і після семи днів відпочинку я почуваюся сильнішою та одужую", - повідомила Керрі.

Тим часом, як пише The Guardian, 55-річного Джонсона госпіталізували. Десять днів політик прохворів без відриву від робочого процесу, в квартирі на Даунінг-стріт, але температура в нього досі не падає, тому лікарі вирішили перестрахуватися.

Зі слів речника Джонсона, він пробуде в лікарні "стільки, скільки знадобиться", але підтримуватиме зв'язок із офісом.

Нагадаємо, 71-річному принцу Чарльзу вдалося перехворіти на коронавірус дуже швидко та легко. Його дружина Камілла не заразилася.

Фото з Twitter