"По інший бік хвороби": принц Чарльз записав відеозвернення після свого одужання від коронавірусу
Британський принц Чарльз, який перехворів на коронавірус, зробив перше відеозвернення по завершенні карантину.
В ньому 71-річний спадкоємець престолу вшанував медиків та волонтерів, які перебувають на передовій у війні проти пандемії, а ще працівників продуктових магазинів, яких зараз теж можна віднести до "рятувальних служб".
"Пройшовши нещодавно через процес зараження коронавірусом, на щастя, з відносно м'якими симптомами, тепер я знаходжуся по інший бік цієї хвороби, але все ще у стані соціальної дистанції та загальної ізоляції", - зазначив Чарльз.
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"...Це дивний, фруструючий та часто гіркий досвід, коли присутність поруч родини та друзів більше не є можливою, коли звичні структури життя зненацька в нас забирають", - сказав він.
У цей непростий час, який Чарльз вважає "тривожним та безпрецедентним", вони з дружиною Каміллою думками, передусім, із тими, хто втратив своїх близьких, і тими, хто потерпає від хвороби та самотності.
"...Ніхто з нас не може сказати, коли це скінчиться, але воно скінчиться. Доки це станеться, давайте всі спробуємо жити з надією та вірою в себе та одне в одного, в очікуванні кращих часів", - закликав принц.
Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз іще кілька днів перебуватиме на карантині. Перший тест герцогині Корнуолльської на коронавірус був негативним.
Як відомо, 93-річна королева Єлизавета та 98-річний принц Філіп перебувають в Віндзорському палаці на самоізоляції.
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