"По інший бік хвороби": принц Чарльз записав відеозвернення після свого одужання від коронавірусу

Британський принц Чарльз, який перехворів на коронавірус, зробив перше відеозвернення по завершенні карантину.

В ньому 71-річний спадкоємець престолу вшанував медиків та волонтерів, які перебувають на передовій у війні проти пандемії, а ще працівників продуктових магазинів, яких зараз теж можна віднести до "рятувальних служб".

"Пройшовши нещодавно через процес зараження коронавірусом, на щастя, з відносно м'якими симптомами, тепер я знаходжуся по інший бік цієї хвороби, але все ще у стані соціальної дистанції та загальної ізоляції", - зазначив Чарльз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 1 Апр 2020 в 4:50 PDT

"...Це дивний, фруструючий та часто гіркий досвід, коли присутність поруч родини та друзів більше не є можливою, коли звичні структури життя зненацька в нас забирають", - сказав він.

У цей непростий час, який Чарльз вважає "тривожним та безпрецедентним", вони з дружиною Каміллою думками, передусім, із тими, хто втратив своїх близьких, і тими, хто потерпає від хвороби та самотності.

"...Ніхто з нас не може сказати, коли це скінчиться, але воно скінчиться. Доки це станеться, давайте всі спробуємо жити з надією та вірою в себе та одне в одного, в очікуванні кращих часів", - закликав принц.

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз іще кілька днів перебуватиме на карантині. Перший тест герцогині Корнуолльської на коронавірус був негативним.

Як відомо, 93-річна королева Єлизавета та 98-річний принц Філіп перебувають в Віндзорському палаці на самоізоляції.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Меган Маркл заборонила принцу Гаррі летіти до хворого на коронавірус батька - ЗМІ

Оплески медикам: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї в зворушливому флешмобі подяки. ВІДЕО