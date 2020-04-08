"15 поверхів, бейбі!": Джекман показав своє карантинне кардіо на сходах

Австралійський актор Х'ю Джекман через карантин не має змоги ходити до спортзали, але не вважає це приводом залягти на диван. 51-річна зірка, який мешкає на 15-му поверсі, придумав собі кардіо.

Х'ю поділився ним у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) 7 Апр 2020 в 8:53 PDT

Нагадаємо, актори Том Холланд та Джейк Джилленхол днями взяли участь у складному спортивному челленджі.

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