"15 поверхів, бейбі!": Джекман показав своє карантинне кардіо на сходах
8 квітня 2020, 14:56
Австралійський актор Х'ю Джекман через карантин не має змоги ходити до спортзали, але не вважає це приводом залягти на диван. 51-річна зірка, який мешкає на 15-му поверсі, придумав собі кардіо.
Х'ю поділився ним у Instagram.
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Нагадаємо, актори Том Холланд та Джейк Джилленхол днями взяли участь у складному спортивному челленджі.
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