Lady Gaga знялася для глянцю у нашийнику з шипами та зі скелетом на голові

Американська поп-зірка Lady Gaga, яка нещодавно пожертвувала гроші на боротьбу з пандемією коронавірусу, готується випустити свій 6-й альбом під назвою Chromatica.

Реліз довгоочікуваної платівки, запланований на 10 квітня, довелося відкласти. Зате співачка знялася у розкішній фотосесії для глянцю InStyle Magazine.

Lady Gaga прикрасила обкладинку травневого номера видання та зізналася, що не проти завести дітей.

"Маю сказати, що буду дуже рада мати дітей. Я дуже чекаю на материнство", - зізналася 34-річна артистка.

"Хіба не неймовірно, що ми можемо це робити? Мати всередині себе людину, ростити її. Потім вона виходить назовні, і ми маємо піклуватися про неї та її життя…", - додала Gaga.

Lady Gaga у вельоні з вуаллю наче екстравагантна наречена

Як відомо, у співачки новий роман. Її обранцем став Майкл Поланскі, директор технологічної компанії з Сан-Франциско.

Фото з InStyle