Селена Гомес із косами показала брудні стегна на червоній тачці

27-річна американська співачка і актриса Селена Гомес ще до карантину встигла знятися для видання Interview.

Зірка, яка нещодавно жалілася на те, що Instagram руйнує її особистість, поділилася світлинами у брудній білій майці та коротких шортах на тлі шин та в червоній автівці.

Зйомка має назву The Road (дорога – ред..).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) 13 Апр 2020 в 6:07 PDT

Ще рік тому Гомес була помітно пишнішою

А два роки тому у дівчини був нервовий зрив

До речі, Селена - з тих відомих американок, які іноді носять українські бренди

Фото з Instagram Гомес