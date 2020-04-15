Селена Гомес із косами показала брудні стегна на червоній тачці

Середа, 15 квітня 2020, 16:27

27-річна американська співачка і актриса Селена Гомес ще до карантину встигла знятися для видання Interview.

Зірка, яка нещодавно жалілася на те, що Instagram руйнує її особистість, поділилася світлинами у брудній білій майці та коротких шортах на тлі шин та в червоній автівці. 

Зйомка має назву The Road (дорога – ред..).

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Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) 13 Апр 2020 в 6:07 PDT

 
Ще рік тому Гомес була помітно пишнішою
 
 
А два роки тому у дівчини був нервовий зрив
 
 
До речі, Селена - з тих відомих американок, які іноді носять українські бренди

Фото з Instagram Гомес 

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