Селена Гомес із косами показала брудні стегна на червоній тачці
Середа, 15 квітня 2020, 16:27
27-річна американська співачка і актриса Селена Гомес ще до карантину встигла знятися для видання Interview.
Зірка, яка нещодавно жалілася на те, що Instagram руйнує її особистість, поділилася світлинами у брудній білій майці та коротких шортах на тлі шин та в червоній автівці.
Зйомка має назву The Road (дорога – ред..).
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Фото з Instagram Гомес
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