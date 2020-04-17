Морозюк зняла нарощені вії та заявила, що в неї один сосок темніший за інший

Дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина, яка перехворіла на коронавірус, здивувала незвичний виглядом і зізнанням у сторі свого Instagram.

По-перше, блогерка показала своє обличчя без нарощених вій, а по-друге, вона заявила, що в неї одна половина тіла світліша за іншу.

Помічаєте в обличчі Морозюк щось інше? Це просто її майже природний вигляд, якщо не рахувати губи. І як вам?

Так Іра виглядає навіть молодшою

А ще вона розказала, що в неї одне око світліше за інше, волосся на половині голови і тіла теж світліше, навіть один сосок у неї світліший за інший

Крім того, Морозюк знову згадала про те, як колись через неправильне харчування та постійне бажання схуднути мала проблеми з вагою та стреси.

Нагадаємо, нещодавно Морозюк послала на х*й усіх підписників, які критикували методи її виховання сина.