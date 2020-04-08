Морозюк перехворіла на коронавірус і зробила тести за 10 тисяч

Дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина нещодавно дізналася, що перехворіла на коронавірус.

Про це вона розказала у сторі в Instagram.

"Усі ви знаєте, що три тижні тому я перехворіла на коронавірус. Я не знала, що хворіла, але коли поїхала перевіритися, мені зробили аналіз на антитіла і знайшли у мене антитіла пам’яті", - заявила Морозюк.

Виявляється, Морозюк хворіла на коронавірус

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Тоді Ірині наказали зробити аналіз на ПЛР, щоби виявити, чи є вона носієм вірусу. Але в лікарні неправильно зробили аналіз і сказали їй переробити.

Через те, що захворіла няня 4-річного сина, Морозюк не могла поїхати до лікарні знову і викликала лікаря додому. Врешті вдома у неї та сина взяли аналіз на ПЛР. Причому, коштувало все це близько 10 тисяч гривень, бо чекати 7 днів на результат Ірина не хотіла. Довелося викласти кругленьку суму, аби дізнатися результат за півтора дні.

"За 7 днів може розвинутися пневмонія! Тому, звісно, я заплатила ці гроші за два тести і за консультацію. Але головне фіаско в тому, що якщо тест буде негативним, його обов'язково треба повторити ще раз через 24 години. Тобто ще раз заплатити ці гроші! І як ви думаєте, скільки людей зможуть перевіритися, заразні вони чи ні?!", - обурилася Ірина, ледь стримуючись, аби не матюкатися при сині.

Після розповіді про коронавірус і дорогі тести Морозюк взяла і показала свою дупцю в стрінгах

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