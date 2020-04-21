"Янгол" Victoria's Secret розповіла, що страждає від депресії та видирає власне волосся

Португальська топмодель, одна з "янголів" бренду Victoria's Secret Сара Сампайо розповіла, що бореться з тривожністю та депресією.

Всесвітньо відома красуня також із підліткового віку страждає на трихотілломанію - нав'язливий стан, який змушує її видирати власне волосся.

Про це 28-річна Сара розповіла в Instagram, спілкуючись із фанами через сторі, пише The Daily Mail.

28-річна Сампайо - один із "янголів" відомого бренду білизни

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"Насправді я регулярно маю справу з тривожністю та депресією, тож буду чесна, перші кілька тижнів (карантину) я тривожилася менше, ніж будь-коли", - поділилася модель, додавши, що тепер все ж таки "трохи занепала духом і тривожиться".

Дівчина підтвердила, що досі не подолала свою трихотілломанію.

Всесвітньо відома красуня потерпає від депресії, тривожності та нав'язливого стану

"У мене вона з 15 років, і я досі це роблю", - поділилася вона.

"Буває час, коли висмикую (волосся) більше, ніж зазвичай", - сказала Сара.

Модель поділилася власним лайфхаком: вона коротко стриже нігті, і тоді їй не так зручно видирати волосся. У такий спосіб їй навіть вдалося трохи відростити свої брови.

Сара з 15 років у стані стресу висмикує своє волосся

Пандемія коронавірусу захопила Сару в Лос-Анджелесі, й дівчина дуже сумує за своєю родиною.

Нагадаємо, кілька місяців тому навколо Victoria's Secret розгорівся мегаскандал. Колишнього директора з маркетингу Едварда Разека звинуватили у сексуальних домаганнях по відношенню до моделей.

Фото з Instagram