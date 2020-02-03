Ліз цілуватися та хапав за промежину: екскерівника Victoria's Secret звинувачують у чіпляннях до моделей

Упродовж кількох десятиліть бренд Victoria's Secret та його "янгольське" шоу вважалося символом краси, грації та витонченості. В той час, як за лаштунками шоу коїлися страшні речі.

Культура мізогінії, цькування та харасмент - від цього роками потерпали моделі. Винним називають Едварда Разека, колишнього директора з маркетингу.

"Янголи" у пеклі" - таку назву має стаття у New York Times.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria's Secret Angels (@vsecretnews) 6 Авг 2019 в 1:18 PDT

У ході журналістського розслідування були проведені інтерв'ю з понад 30 чинними та колишніми працівниками L Brands (компанії, якій належить VS), вивчені судові позови та інші документи. Джерела стверджують: були численні скарги на неприпустиму поведінку Разека. Проте очільник компанії Леслі Векснер на це не зважав. Ба більше, сам він теж неодноразово принижував жінок на роботі.

Ед Разек, який вийшов на пенсію торік, буцімто ліз до моделей із поцілунками, просив сідати йому на коліна, а перед показом у 2018-му році схопив одну з дівчат за промежину.

Зі слів моделі Енді Майз, VS перестали з нею працювати після того, як вона відповіла відмовою на залицяння Разека.

Енді Майз кілька років поспіль брала участь у показах VS

"Мене, як ту, кого виховували незалежною жінкою, найбільш тривожило те, наскільки вкоріненою була така поведінка (всередині компанії)", - поділилася колишня піар-менеджерка VS Кейсі Кроув Тейлор.

"Над цим аб'юзом просто сміялися, його приймали як щось нормальне. Це було майже промивання мізків. А всіх, хто намагався щось вдіяти, ігнорували. Їх карали", - розповіла вона.

71-річний Ед Разек дав коментар через електронну пошту, назвавши звинувачення на свою адресу "категорично неправдивими, невірно витлумаченими або вирваними з контексту".

"Мені пощастило працювати з безліччю моделей світового рівня та обдарованими професіоналами, і я дуже пишаюся нашою взаємною повагою", - зазначив він.

Ед Разек із Адріаною Лімою

Нагадаємо, торік шоу "янголів" Victoria's Secret, яке стало стрімко втрачати глядачів, було скасовано. Таке сталося вперше з 1995-го року. Подейкують, Векснер тепер узагалі збирається продати легендарний бренд.

Падіння популярності VS пояснюють тим, що люди більше не хочуть милуватися лише худими красунями. Торік бренд почав працювати з моделями плюс-сайз і транс-жінками.

Фото з Instagram, з фотоблогу Майз

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