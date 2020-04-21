Білик про сурогатне материнство: Я була готова продати квартиру

Молодшому сину співачки Ірини Білик та фотографа Аслана Ахмадова, Табрізу уже 4 роки. І лише зараз 50-річна артистка розказала, як важко і дорого їй далося сурогатне материнство.

В онлайн-інтерв’ю Алесі Бацман, текст якого оприлюднив "Гордон", Білик згадала, як сильно хотіла другу дитину.

У грудні 2015-го Білик раптово повідомила, що стала мамою вдруге. Було очевидно, що сина виношувала не сама співачка, а сурогатна мати.

"У мене були труднощі. Через операцію мені заборонили самостійно народжувати. Я спочатку відмовилася від сурогатного материнства, але настільки сильно хотіла дитину, що потім погодилася", - згадала Ірина.

Майже одразу ж після новини про появу другої дитини, Білик оголосила, що знову заміжня

"Нічого такого в цьому немає. У багатьох моїх друзів так з'явилися дітки. І я навіть раджу тим, хто мріє про дітей, звертатися в клініки, щоб їм допомогли. У кожного свої нюанси і питання, але професіонали можуть допомогти людям", - наголосила співачка.

Ірина радить сурогатне материнство як вихід для тих, хто не може народити

Але сурогатне материнство – дороге задоволення. До того ж, часто не виходить з першого разу.

"Спроби різні бувають. Я знаю людей, у яких є по 11-15 спроб - це кому гаманець дозволяє. Якщо вийде з першої спроби - напевно, тисяч 30 (доларів – ред..). А якщо їх декілька, як було у мене, то це набагато більше. Набагато більше! Скажу відверто: мені настільки хотілося мати дитину, що я навіть готова була продати квартиру", - зізналася Ірина.

"Різні були моменти. Виходить, що клітинка, яку підсаджують, є, рухається, але потім чомусь гине, і ніхто не знає причину. Я думаю, що це космос, який не приймає цю клітинку, і потрібно ще кілька разів повторити цю процедуру, щоб народилася саме та людина, яку чекають космос і Бог", - зауважила Білик.

Фото з Instagram