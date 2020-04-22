"На 110% ще те стерво": Lizzo у спідньому покрутила голими сідницями. Гіпнотичне ВІДЕО

Епатажна американська співачка Lizzo в умовах карантину продовжує нести в маси меседж бодіпозитиву та любові до власного тіла.

Мотивуючий допис у Instagram 31-річна зірка проілюструвала яскравим відео, на якому крутить дупцею.

"Це був довгий жопний день", - зізналася Lizzo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lizzo (@lizzobeeating) 20 Апр 2020 в 12:03 PDT

"Зосередьтеся на тій частині тіла, яка вам у собі не подобається, і виявіть до неї сьогодні трохи любові. Під час цього карантину багато людей потерпають від проблем із психічним здоров'ям, бо ми не маємо змоги виходити назовні та слідувати звичному розпорядку, який помагає нам справлятися і дбати про себе", - закликала артистка.

"Ненависть до себе починала до мене підкрадатися, і мені довелося згадати, що я - на 110% ще те стерво. Люблю вас!", - поділилася вона.

Нагадаємо, чоловікам, які критикують товстунок, Lizzo радить замислитися, як би почувалися вони, якби жінки оцінювали їх за розмірами пенісів.

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