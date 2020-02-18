Lizzo до чоловіків, які соромлять товстунок: Ми ж не говоримо про розмір ваших членів

Американська реп-зірка Lizzo вважає, що в суспільстві досі діють подвійні стандарти: жіночу зовнішність критикують значно завзятіше, ніж чоловічу.

Артистка вважає, що її приклад допоможе повним жінкам, яких маргіналізують, стати більш "видимими".

Про це володарка "Греммі" говорила в інтерв'ю бразильському каналові TV Folha, пише сайт The Grio.

Lizzo постала проти подвійних стандартів

"Я гадаю, жінок завжди піддаватимуть критиці за те, що вони існують у своїх тілах", - заявила Lizzo.

На думку співачки, жінкам, які мають різну зовнішність, завжди доводилося стикатися з однаковими проблемами - маргіналізацією та мізогінією. А їхні красиві особливості записувалися в недоліки.

"То що це каже про гнобителя - що це каже про чоловіків? Опануйте себе. Ми ж не говоримо про розміри ваших членів, правда? І не кажемо, що ось це - не прийнятний розмір члена - замалий. Ми все одно дозволяємо всім вашим дупам отут швендяти", - оголосила зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lizzo (@lizzobeeating) 15 Фев 2020 в 12:15 PST

"Існує брак представленості (різних жінок) у світі - крапка. Особливо жінок, схожих на мене. Але мій вибір був зробити себе видимою, не зіщулюватися. Бути почутою та використовувати мої платформи для того, щоби помогти піднятися іншим жінкам. Ось чому я вивела чорних та великих танцівниць і цілий оркестр чорних жінок на сцену "Греммі" - бо я вважаю, якщо я можу їм допомогти, то я мушу їм допомогти", - пояснила Lizzo.

Як відомо, Lizzo було визнано артисткою року за версією Time. Артистка не приховує, перш ніж їй вдалося закохатися у своє пишне тіло і стати іконою бодіпозитиву, вона була нещасна та невпевнена в собі.

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