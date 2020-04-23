Принцу Луї 2 рочки: цікавинки про іменинника та свіжі ФОТО

23-го квітня 2018-го року на світ з'явився наймолодший принц британської королівської сім'ї: Луї Артур Чарльз. Палац традиційно привітав іменинника фотодобіркою.

Малюка сфотографували за малюванням пальчиковими фарбами. Веселка - це символічний вислів подяки працівникам Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 22 Апр 2020 в 2:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Апр 2020 в 12:00 PDT

На жаль, святкувати свій другий день народження Луї доводиться в карантині. Зате Кейт Міддлтон спекла йому торт.

Як пише Express, герцогиня нещодавно розказувала, що торти дітям вона щороку пече сама.

"Я люблю пекти торти. Це стало такою собі традицією, що я не сплю до опівночі з до смішного величезним об'ємом сухої суміші для бісквітів та айсінгом, я готую дуже забагато, але мені подобається", - зізналася дружина принца Вільяма.

Ніжним архівним фото привітав онука - здається, свого найулюбленішого, бо з ним у діда найбільше світлин - і принц Чарльз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 23 Апр 2020 в 12:01 PDT

Нагадаємо, Луї - рекордсмен у королівській родині: при народженні він важив більше, ніж будь-хто з немовлят-хлопчиків за останні 100 років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Май 2018 в 4:00 PDT

У молодшого сина Кейт і Вільяма є тезко. Зоопарк у британському місті Блекпул назвав Луї верблюжа, яке народилося в один день із принцом.

Цікаво, що одним із перших слів, які вимовив Луї, було ім'я - Мері. Як так вийшло, Міддлтон розказала телеведучій, письменниці та ресторанній критикині Мері Беррі.

"Одне з перших слів Луї було "Мері". Бо мої кулінарні книжки стоять на кухонній полиці на висоті його зросту. А дітей зазвичай зачаровують обличчя, а ваше лице на всіх кулінарних книжках, тож він каже: "Це Мері Беррі", - пояснила Кейт, пишуть Yahoo! News.

Нагадаємо, в рік і місяць принц Луї вже вправно ходив, а ще минулого літа він побачив свій перший грандіозний парад - на честь дня народження прабабусі, Єлизавети ІІ.

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