Принцу Луї 2 рочки: цікавинки про іменинника та свіжі ФОТО

23-го квітня 2018-го року на світ з'явився наймолодший принц британської королівської сім'ї: Луї Артур Чарльз. Палац традиційно привітав іменинника фотодобіркою.

Малюка сфотографували за малюванням пальчиковими фарбами. Веселка - це символічний вислів подяки працівникам Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

На жаль, святкувати свій другий день народження Луї доводиться в карантині. Зате Кейт Міддлтон спекла йому торт.

Як пише Express, герцогиня нещодавно розказувала, що торти дітям вона щороку пече сама.

"Я люблю пекти торти. Це стало такою собі традицією, що я не сплю до опівночі з до смішного величезним об'ємом сухої суміші для бісквітів та айсінгом, я готую дуже забагато, але мені подобається", - зізналася дружина принца Вільяма.

Ніжним архівним фото привітав онука - здається, свого найулюбленішого, бо з ним у діда найбільше світлин - і принц Чарльз.

Нагадаємо, Луї - рекордсмен у королівській родині: при народженні він важив більше, ніж будь-хто з немовлят-хлопчиків за останні 100 років.

У молодшого сина Кейт і Вільяма є тезко. Зоопарк у британському місті Блекпул назвав Луї верблюжа, яке народилося в один день із принцом.

Our little superstar's lap of honour #PrinceLouis #LouisTheCamel https://t.co/IFGi4kNuC7