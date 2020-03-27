Оплески медикам: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї в зворушливому флешмобі подяки. ВІДЕО
Щовечора рівно о восьмій мешканці Великої Британії, які перебувають на карантині через пандемію коронавірусу, єднаються в зворушливому флешмобі, оплесками дякуючи медикам за їхню працю.
Робить це і королівська родина. Кенсингтонський палац показав відео, як плескають у долоньки 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта і майже 2-річний принц Луї.
"Усім лікарям, медсестрам, доглядальникам, сімейним лікарям, фармацевтам, волонтерам та решті персоналу NHS, за те, що невтомно працюєте, щоби допомогти постраждалим від COVID-19: спасибі вам", - говориться в дописі.
До флешмобу приєдналася й родина принца Едварда: дружина Софі, дочка Луїза та син Джеймс.
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The Earl and Countess of Wessex, and their children, show their support for all those working on the frontline. #clapforourcarers 👏👏👏 #ThankYouNHS . “We are enormously thankful for the expertise and commitment of our scientists, medical practitioners and emergency and public services” - Her Majesty The Queen. Swipe ⬅️ to see photos of The Queen meeting NHS workers on previous visits.
"Ми неймовірно вдячні за професіоналізм та відданість нашим науковцям, лікарям, екстреним службам та громадським службам", - подяку від імені Єлизавети ІІ розмістили у офіційному Instagram королівської родини.
Як відомо, на коронавірус хворіє принц Чарльз. Як зазначили його представники, він надзвичайно зворушений кількістю побажань одужання, які отримує, і теж дуже вдячний.
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Thank you for all your ‘Get Well Soon’ messages for His Royal Highness. He is enormously touched by your kind words. . 📷 Press Association
Схоже, 71-річний Чарльз, на щастя, почувається непогано. Він з'явився у Insta-сторі, також поаплодувавши медикам.
Як відомо, принц самоізольований окремо від дружини Камілли, в котрої наразі коронавірусу не виявлено.