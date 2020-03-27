Оплески медикам: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї в зворушливому флешмобі подяки. ВІДЕО

Щовечора рівно о восьмій мешканці Великої Британії, які перебувають на карантині через пандемію коронавірусу, єднаються в зворушливому флешмобі, оплесками дякуючи медикам за їхню працю.

Робить це і королівська родина. Кенсингтонський палац показав відео, як плескають у долоньки 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта і майже 2-річний принц Луї.

"Усім лікарям, медсестрам, доглядальникам, сімейним лікарям, фармацевтам, волонтерам та решті персоналу NHS, за те, що невтомно працюєте, щоби допомогти постраждалим від COVID-19: спасибі вам", - говориться в дописі.

До флешмобу приєдналася й родина принца Едварда: дружина Софі, дочка Луїза та син Джеймс.

"Ми неймовірно вдячні за професіоналізм та відданість нашим науковцям, лікарям, екстреним службам та громадським службам", - подяку від імені Єлизавети ІІ розмістили у офіційному Instagram королівської родини.

Як відомо, на коронавірус хворіє принц Чарльз. Як зазначили його представники, він надзвичайно зворушений кількістю побажань одужання, які отримує, і теж дуже вдячний.

Схоже, 71-річний Чарльз, на щастя, почувається непогано. Він з'явився у Insta-сторі, також поаплодувавши медикам.

Як відомо, принц самоізольований окремо від дружини Камілли, в котрої наразі коронавірусу не виявлено.