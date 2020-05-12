Найгарячіший королівський зять: Джеймс Міддлтон показався топлес і вперше за 7 років поголився. ВІДЕО
Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кетрін Міддлтон не може вести особистий Instagram. Зате її брат Джеймс - так, і його фотоблог дуже веселий.
Зять принца описує себе як "собачого тата", адже має цілу зграйку песиків. 33-річний підприємець багато фотографує тварин, полюбляє селфі.
Також у його Insta є фото з нареченою, яку звати Елізі. Уже в травні вона мала офіційно стати невісткою Кейт та Вільяма, але весілля довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
Проте Джеймс придумав, як розрадити кохану: він зняв смішне відео про те, як голить бороду.
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"Ми з Елізі мали побратися, власне, це мало статися вже цього місяця... а вона жодного разу не бачила мене без бороди", - зізнався Міддлтон.
"Тож я подумав, настав час показати їй, що під нею. Насправді найбільше я переживаю через те, що ці друзяшки (собаки) можуть мене після цього не впізнати. Попрощайтеся", - додав він.
Як пише The Daily Mail, Джеймс відверто каже про те, що собаки врятували йому життя. Саме вони свого часу помогли молодикові вибратися з тяжкої депресії.
Нагадаємо, в Джеймса та Кейт є сестра Піппа. В 2017-му вона вийшла заміж за мультимільйонера Джеймса Метьюса, а в 2018-му народила сина.
Як відомо, через коронавірус зірвалося весілля не лише в Міддлтона. Не змогла вийти за свого обранця і принцеса Беатріс.