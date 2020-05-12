Найгарячіший королівський зять: Джеймс Міддлтон показався топлес і вперше за 7 років поголився. ВІДЕО

Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кетрін Міддлтон не може вести особистий Instagram. Зате її брат Джеймс - так, і його фотоблог дуже веселий.

Зять принца описує себе як "собачого тата", адже має цілу зграйку песиків. 33-річний підприємець багато фотографує тварин, полюбляє селфі.

Також у його Insta є фото з нареченою, яку звати Елізі. Уже в травні вона мала офіційно стати невісткою Кейт та Вільяма, але весілля довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

Проте Джеймс придумав, як розрадити кохану: він зняв смішне відео про те, як голить бороду.

"Ми з Елізі мали побратися, власне, це мало статися вже цього місяця... а вона жодного разу не бачила мене без бороди", - зізнався Міддлтон.

"Тож я подумав, настав час показати їй, що під нею. Насправді найбільше я переживаю через те, що ці друзяшки (собаки) можуть мене після цього не впізнати. Попрощайтеся", - додав він.

Джеймс, Елізі та їхні "дітки"

Міддлтон заручився з коханою минулої осені, а у травні Кейт із Вільямом мали танцювати на їхньому весіллі

Як пише The Daily Mail, Джеймс відверто каже про те, що собаки врятували йому життя. Саме вони свого часу помогли молодикові вибратися з тяжкої депресії.

Джеймсу 33

Якби Вільям не був принцом, він міг би позувати для таких Insta-фото зі своїм зятем

Джеймс сім років носив бороду

Нагадаємо, в Джеймса та Кейт є сестра Піппа. В 2017-му вона вийшла заміж за мультимільйонера Джеймса Метьюса, а в 2018-му народила сина.

Як відомо, через коронавірус зірвалося весілля не лише в Міддлтона. Не змогла вийти за свого обранця і принцеса Беатріс.