Весну ніхто не скасовував: Міддлтон для телефлешмобу вділа веселеньку квітчасту сукню

Карантин - не привід відмовлятися від життєрадісних весняних вбрань. Це доводить герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка засвітилася у легкій блакитній сукенці в квіточки.

Вона, принц Вільям і діти - принци Джордж та Луї й принцеса Шарлотта взяли участь у телепередачі BBC One's Big Night In зі Стівеном Фраєм. Родина оплесками подякувала медикам та іншим людям, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Звісно, Вільям, Кейт і малеча приєдналися до телефлешмобу зі свого дому в Норфолку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Апр 2020 в 1:20 PDT

Як пише Elle, платтячко, що на Кетрін - від бренду Ghost, і коштує таке близько 110 доларів.

До слова, аплодували на знак подяки зі своєї "дачі" у Шотландії й принц Чарльз із дружиною Каміллою. 72-річна герцогиня Корнуольська вділа джинси та отримала багато компліментів у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 23 Апр 2020 в 12:07 PDT

Нагадаємо, принц Чарльз сам перехворів на COVID-19, імовірно, заразившись від княза Монако Альбера.

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