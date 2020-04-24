Весну ніхто не скасовував: Міддлтон для телефлешмобу вділа веселеньку квітчасту сукню
Карантин - не привід відмовлятися від життєрадісних весняних вбрань. Це доводить герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка засвітилася у легкій блакитній сукенці в квіточки.
Вона, принц Вільям і діти - принци Джордж та Луї й принцеса Шарлотта взяли участь у телепередачі BBC One's Big Night In зі Стівеном Фраєм. Родина оплесками подякувала медикам та іншим людям, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Звісно, Вільям, Кейт і малеча приєдналися до телефлешмобу зі свого дому в Норфолку.
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Як пише Elle, платтячко, що на Кетрін - від бренду Ghost, і коштує таке близько 110 доларів.
До слова, аплодували на знак подяки зі своєї "дачі" у Шотландії й принц Чарльз із дружиною Каміллою. 72-річна герцогиня Корнуольська вділа джинси та отримала багато компліментів у Instagram.
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Нагадаємо, принц Чарльз сам перехворів на COVID-19, імовірно, заразившись від княза Монако Альбера.
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