Перша леді на міжнародному форумі вигуляла сміливу зачіску

Схоже, стрімке наближення весни вплинуло і на настрій першої леді Олени Зеленської, яка несподівано здивувала зачіскою.

20-го лютого дружина президента виступала на Міжнародному форумі "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства", і з одного боку її голову прикрашали дві тоненькі косички.

Здається, раніше перша леді таку зачіску не робила фото з її Instagram

З іншого боку - звичайна собі зачіска

Нагадаємо, зазвичай Олена Зеленська з'являється на людях або з розпущеним волоссям, або із зібраним, як на інавгурації президента та в Японії.

Фото з Instagram

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