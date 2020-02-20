Перша леді на міжнародному форумі вигуляла сміливу зачіску
Четвер, 20 лютого 2020, 16:51
Схоже, стрімке наближення весни вплинуло і на настрій першої леді Олени Зеленської, яка несподівано здивувала зачіскою.
20-го лютого дружина президента виступала на Міжнародному форумі "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства", і з одного боку її голову прикрашали дві тоненькі косички.
Нагадаємо, зазвичай Олена Зеленська з'являється на людях або з розпущеним волоссям, або із зібраним, як на інавгурації президента та в Японії.
Фото з Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Перша леді вигуляла блакитне пальто на вокзальну виставку. ФОТО
Total black та обруч із бантом: у чому перша леді до Папи Римського сходила
Перша леді у Торонто вигуляла атласно-бежевий лук і синю вишиванку
Приєднуйтесь до дискусії