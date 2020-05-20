54-річна телеведуча Алла Мазур потішила гарними новинами – її лікування має хороші результати, і вона повертається до роботи в ефірі.

Про це Алла написала у своєму Facebook.

"Основна частина лікування позаду, прогнози добрі. До медиків звернулась вчасно - показала операція. Сили відновлюються", - зазначила Мазур.

"І можу нарешті повернутись до улюбленої справи). В команду ТСН-тижня: з якою не втрачали зв'язку ні на день. І в студію: де весь цей час були на інформаційній передовій мої улюблені колеги). Всім ще раз щиро дякую за підтримку: ця добра енергія справді дуже помічна, я переконалась))" - зауважила вона.

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"А оскільки повертаюсь тоді, коли про здоров'я мусить думати вся країна, навіть весь світ - хочу попросити вас про одну річ. Ми всі втомились від карантину і закритих приміщень. Всім хочеться вирватися на волю і свіже повітря. Але пам'ятаймо: з послабленням карантину коронавірус нікуди не зник", - наголосила Мазур.

"Коли вирішуєте, чи одягати маску, йдучи в людне місце - пригадайте. Поряд з тими, в кому вже оселився вірус, але ще себе не виявив - можуть опинитися люди з мінімальним імунітетом. Ті, хто ще лікується від онко. Або тільки недавно одужав. Ваші друзі і знайомі після операції. Або просто ослаблені. Для них зустріч з вірусом може стати фатальною", - застерігла ведуча.

Перед операцією Мазур пройшла хіміотерапію . Телеведуча втратила волосся, тому зараз носить перуку

"Маска, яку носимо правильно і в потрібному місці, і соціальна дистанція, до якої нас закликають - це не тільки наша особиста справа. Для когось - це справді питання життя. Нехай у кожного з нас - воно буде довгим і щасливим!❤" - побажала Алла.

Фото з Facebook