Дімопулос привітала себе з 33-річчям та закликала заражати добром

Колишня співачка Санта Дімопулос святкує день народження. Дружині бізнесмена Ігоря Кучеренка виповнилося 33.

Себе вона привітала у Instagram та закликала підписників долучитися до збору коштів на харчі для незаможних сімей.

"З днем народження, Санто... Я хочу сказати, що минулий рік був знаковим, не лише через народження моєї принцеси, а й тому, що я змінилася - енергетика стала міцнішою, серце добрішим, а усвідомленість - вищою", - поділилася Санта.

Санта святкує 33-річчя

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"Я розумію своє місце в житті, і в мене є цілі. Ціную та бережу те, що дороге моїй душі, і так само продовжую допомагати та ділитися щастям із іншими. Я хочу побажати собі просто продовжувати - жити, любити, горіти, надихати, творити, допомагати, кайфувати, посміхатися, радіти, реготати і тихо звертати гори", - написала вона.

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Себе Дімопулос вважає людиною емпатичною, яка тонко відчуває емоції інших людей, і якій не все одно.

"Я точно знаю - ми всі зв'язані невидимою ниткою, і навіть, здавалося би, точкова допомога може змінити світ. Добром можна заражати, і це - моя мета. Коли ми несемо світло - ми зцілюємося", - наголосила жінка.

Нагадаємо, нещодавно родина Санти пережила непросте випробування: її чоловік перехворів на COVID-19.

Фото з Instagram Дімопулос