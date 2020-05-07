Дімопулос показалася з донькою і сином та пояснила, кому не варто заводити дітей

Діти - дар, до якого потрібно бути готовими. У цьому впевнена Санта Дімопулос, яка у свої 32 роки має сина та дочку від різних чоловіків.

Колишня співачка вважає, що далеко не всім варто заводити дітей. І про це вона написала у своєму Instagram.

"Діти - наші вчителі. Вони приходять в наше життя вчити нас, допомогти нам усвідомити свої помилки і спотворене світосприйняття. Через них ми пізнаємо абсолютну справжню любов, самі стаємо цією любов'ю і несемо її в світ. Не вихованням, а на своєму прикладі ми показуємо, що таке щастя, вибір, відповідальність, усвідомленість", - зауважила Санта.

Сину Санти від шоумена Андрія Джеджули, Даніелю 11 років

"Але діти - дар, до якого потрібно бути готовими. Коли діти з'являються від радості, від бажання передати або примножити, тоді цей дар принесе багато щастя, пізнання і сенсу. В іншому випадку, навпаки, багато клопоту, роздратування, суєти і в майбутньому болю від нерозуміння і прірви", - вважає Дімопулос.

Нагадаємо, 14-го вересня минулого року у Дімопулос народилася донька від чоловіка Ігоря Кучеренка. Дівчинку назвали Софією та показали у мережі лише у квітні цього року.