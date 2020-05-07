Дімопулос показалася з донькою і сином та пояснила, кому не варто заводити дітей
Діти - дар, до якого потрібно бути готовими. У цьому впевнена Санта Дімопулос, яка у свої 32 роки має сина та дочку від різних чоловіків.
Колишня співачка вважає, що далеко не всім варто заводити дітей. І про це вона написала у своєму Instagram.
"Діти - наші вчителі. Вони приходять в наше життя вчити нас, допомогти нам усвідомити свої помилки і спотворене світосприйняття. Через них ми пізнаємо абсолютну справжню любов, самі стаємо цією любов'ю і несемо її в світ. Не вихованням, а на своєму прикладі ми показуємо, що таке щастя, вибір, відповідальність, усвідомленість", - зауважила Санта.
"Але діти - дар, до якого потрібно бути готовими. Коли діти з'являються від радості, від бажання передати або примножити, тоді цей дар принесе багато щастя, пізнання і сенсу. В іншому випадку, навпаки, багато клопоту, роздратування, суєти і в майбутньому болю від нерозуміння і прірви", - вважає Дімопулос.
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Когда не стоит хотеть/рожать детей? – мне пора (у всех подруг же есть уже); – материнский капитал (за детей даёт выплаты государство/мужчина/родители); – это удержит мужчину рядом (детей мы рожаем для себя и всегда рассчитываем на себя, девочки💁🏻♀️); – реализация несбывшихся мечт в детях; – чтобы кому-то что-то доказать («у меня вот как всё классно – семья, новый муж, дом и т.д); – продолжить род. Звучит весьма эгоистично и формально, не так ли? ⠀ Дети – наши учителя. Они приходят в нашу жизнь учить нас, помочь нам осознать свои ошибки и искаженное мировосприятие. Через них мы познаём абсолютную настоящую любовь, сами становимся этой любовью и несём её в мир. Не воспитанием, а на своём примере мы показываем, что такое счастье, выбор, ответственность, осознанность. Я давно заметила – люди, которые не умеют любить других людей/детей, животных, природу, которые не имеют желания и внутренней потребности помогать другим – не становятся хорошими родителями, потому что рожают детей из эгоистических целей. Но дети – дар, к которому нужно быть готовыми. Когда дети появляются от радости, от желания передать или преумножить, тогда этот дар принесёт много счастья, познания и смысла. В противном случае, наоборот, много хлопот, раздражения, суеты и в будущем боли от непонимания и пропасти. ⠀ #никогонеучу #мысливслух ❤️
Нагадаємо, 14-го вересня минулого року у Дімопулос народилася донька від чоловіка Ігоря Кучеренка. Дівчинку назвали Софією та показали у мережі лише у квітні цього року.