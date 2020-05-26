Мером французького селища вперше в історії обрано трансжінку

55-річна Марі Кау стала мером французького селища Тіюа-ле-Марш'єнн. У цьому муніципалітеті вона живе вже 20 років. А 15 років тому розпочала процес зі зміни статі, щоби стати жінкою.

Як запевняє сама Марі, аспект гендеру не був частиною її кампанії. Люди - а їх у селищі мешкає 550 - просто вподобали її програму.

Про це пише сайт Euronews.

Марі Кау - нова мер Тіюа-ле-Марш'єнн

Кау - бізнесменеджерка, інженерка, дипломована спеціалістка з сільськогосподірської техніки.

"Люди проголосували за мене не тому, що я трансгендер чи ні. Вони проголосували за програму та за цінності", - каже вона.

Як пише AFP, Кау має намір "пробудити селище", розвиваючи екологічний та соціальний напрямок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jean-Luc Romero-Michel (@jeanlucromero) 24 Май 2020 в 2:55 PDT

"Переді мною чистий аркуш, бюджет, якого майже не існує, школа, яку ще не відкрито, та багато інших проблем, пов'язаних із коронавірусом", - зізнається новообрана мер.

Місцевий мешканець Ерве Фонтанель, із яким поспілкувалося видання, підтвердив: гендер Кау не відіграє в питанні її обрання жодної ролі.

"Вона живе тут 20 років, можна побачити, як вона працює", - додав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simone Media (@simonemediafr) 25 Май 2020 в 2:40 PDT

Зі слів Марі, за останні 15 років вона жодного разу не зазнавала дискримінації. Адже жителі в Тіюа-ле-Марш'єнн добрі. На думку мера, її перемога може стати прикладом того, як трансгендерні люди можуть "вести нормальне соціальне та політичне життя".

Фото з Facebook Марі Кау, із Instagram

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