Мером французького селища вперше в історії обрано трансжінку

55-річна Марі Кау стала мером французького селища Тіюа-ле-Марш'єнн. У цьому муніципалітеті вона живе вже 20 років. А 15 років тому розпочала процес зі зміни статі, щоби стати жінкою.

Як запевняє сама Марі, аспект гендеру не був частиною її кампанії. Люди просто вподобали її програму.

Про це пише сайт Euronews.

Марі Кау - нова мер Тіюа-ле-Марш'єнн

Кау - бізнесменеджерка, фахівець у сільськогосподарській галузі.

"Люди проголосували за мене не тому, що я трансгендер чи ні. Вони проголосували за програму та за цінності", - каже вона.

"Переді мною чистий аркуш, бюджет, якого майже не існує, школа, яку ще не відкрито, та багато інших проблем, пов'язаних із коронавірусом", - зізнається новообрана мер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simone Media (@simonemediafr) 25 Май 2020 в 2:40 PDT

Місцевий мешканець Ерве Фонтанель, із яким поспілкувалося видання, підтвердив: гендер Кау не відіграє в питанні її обрання жодної ролі.

"Вона живе тут 20 років, можна побачити, як вона працює", - додав він.

Зі слів Марі, за останні 15 років вона жодного разу не зазнавала дискримінації. Адже люди в Тіюа-ле-Марш'єнн добрі. На думку мера, її перемога може стати прикладом того, як трансгендерні люди можуть "вести нормальне соціальне та політичне життя".

Фото з Facebook Марі Кау

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