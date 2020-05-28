Седокова оголосила свою вагу та розказала про уколи краси

37-річна багатодітна співачка Анна Седокова не приховує, що робить уколи краси, нарощує вії та подобається собі незалежно від ваги.

Але все ж таки 68 кілограмів при зрості 172 Аню дещо не влаштовували, і вона почала худнути на інтервальному голодуванні.

У сторі свого Instagram зірка зізналася, що зараз важить 65 кіло, але її мета – 60 через місяць.

Хтось на карантині погладшав, а Седокова навпаки - схудла

Утім, на запитання, в якій вазі почувається ідеально, Седокова наголосила, що щастя не залежить від кількості кілограмів.

Також Аня не бачить нічого поганого в тому, щоби користуватися різними засобами косметології, зокрема і ін'єкціями. А ще неозброєним оком помітно, що співачка носить нарожені вії.

І, як і більшість зірок шоубізу, Седокова завойовує TikTok.

Нагадаємо, нещодавно Седокова жалілася на гівняні дні та на карантин.