Седокова оголосила свою вагу та розказала про уколи краси
37-річна багатодітна співачка Анна Седокова не приховує, що робить уколи краси, нарощує вії та подобається собі незалежно від ваги.
Але все ж таки 68 кілограмів при зрості 172 Аню дещо не влаштовували, і вона почала худнути на інтервальному голодуванні.
У сторі свого Instagram зірка зізналася, що зараз важить 65 кіло, але її мета – 60 через місяць.
Утім, на запитання, в якій вазі почувається ідеально, Седокова наголосила, що щастя не залежить від кількості кілограмів.
Також Аня не бачить нічого поганого в тому, щоби користуватися різними засобами косметології, зокрема і ін'єкціями. А ще неозброєним оком помітно, що співачка носить нарожені вії.
І, як і більшість зірок шоубізу, Седокова завойовує TikTok.
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1.3 млн просмотров на видео и 114000 в @tiktok_russia . Ну раз так, мне даже начинает нравиться 😂 Продолжаем ? #инстапрости 😂😂😂
Нагадаємо, нещодавно Седокова жалілася на гівняні дні та на карантин.