Седокова показалася в купальнику біля басейну та пожалілася на гівняні дні

Співачка Аня Седокова зізналася, що у неї теж бувають дні, коли вона не може нічого робити. Коли повна апатія та відсутність мотивації її наздоганяють.

Але головний висновок зірки – варто просто ці дні пережити. Про це вона і написала у своєму Instagram.

"Я собою дуже пишаюся! Останні дні були просто жахом, я не могла встати. Ідеї ​​закінчилися, значимість власна знизилася, сил немає. Я три години ходила по кімнаті, спробувала нафарбуватися, вийшло жахливо. Сфотографувала собаку, зняла ще в сторіз... Вийшло ще гірше. Я нічого не зробила. Продуктивність на нулі", - почала Аня.

Седокова рідко скаржиться на відсутність мотивації та низьку продуктивність

"…На ВК фесті співали артисти, а я сиділа в піжамних штанях з Міккі Маусом і допивала пляшку білого вина. Я чесно намагалася встати, я навіть зняла штани. Але ні. Два місяці в чотирьох стінах - це пі *** ц. А тут ще відповідальність сильної жінки перед своєю сім'єю, командою і суспільством! А я не розумію, як вийти з кімнати… Що там із завоювання імперії", - жартома поцікавилася багатодітна артистка.

"Я чесно намагалася. Записалася на 5 нових тренінгів. Скачала 16 нових книг з бізнесу. Заповнила планер, подивилася сторінки дівчаток, які мене надихають. Поревіла", - перелічила Аня.

"Але почався новий день. Я встала, прийняла крижаний душ. І погасила 10 частину іпотеки достроково. Я завела програму, яка рахує мої витрати. Я відмовилася від непотрібного. Навчилася не ставитися до себе, як до залізної жінки. Я дозволила собі бути слабкою", - наголосила Седокова.

"Я просто хочу сказати, що іноді гівняні дні трапляються. Їх просто потрібно пережити) Не кожен день свято, і не кожен хлопець супермен.) І це нормально. Shit happens. І це нормально", - наголосила Седокова.

І єдине, що я знаю точно, це те, що я більше ніколи не буду влітку такою пухкенькою, як на цьому фото. Адже я нарешті знаю, як схуднути", - запевнила Аня

Нагадаємо, ще у березні Седокова сіла на дієту без молога та яєць.

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