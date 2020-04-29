"Майбутній чемпіон": Різатдінова похвалилася спортивним сином. ВІДЕО

Гімнастка Ганна Різатдінова, схоже, не проти, якщо її маленький синочок Рома піде у великий спорт.

У своєму Instagram Аня виклала відео, як хлопчик займається на її тренажерах та підписала "майбутній чемпіон".

Різатдінова також долучилася до флешмобу, який запустив JetSetter. Гімнастка винесла сміття у дизайнерському бвранні та на високих підборах.

До речі, Різатдінова однією з перших долучилася до флешмобу з подушками.

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