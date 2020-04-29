"Майбутній чемпіон": Різатдінова похвалилася спортивним сином. ВІДЕО

Середа, 29 квітня 2020, 13:40

Гімнастка Ганна Різатдінова, схоже, не проти, якщо її маленький синочок Рома піде у великий спорт.

У своєму Instagram Аня виклала відео, як хлопчик займається на її тренажерах та підписала "майбутній чемпіон".

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Не знаю как вы, а я сегодня была в шоке от своего ребёнка 😅 Роме 2,5 !!! 💪🏼 #futurechamp

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 28 Апр 2020 в 12:58 PDT

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Спортсмен активно готовиться к Олимпийским Играм 💪🏼😊 ⠀ #sport #champ #passion #goodshape

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 18 Апр 2020 в 6:08 PDT

Різатдінова також долучилася до флешмобу, який запустив JetSetter. Гімнастка винесла сміття у дизайнерському бвранні та на високих підборах. 

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Друзья , кому не хватает светских выходов , присоединяйтесь к мировому флешмобу #фешнтрешн 🙆🏻‍♀️

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 25 Апр 2020 в 12:47 PDT

До речі, Різатдінова однією з перших долучилася до флешмобу з подушками

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