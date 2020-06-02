Дочка Ющенка виборола звання найспортивнішої мами
2 червня 2020, 10:50
Старша дочка експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна недарма проводить багато часу у тренажерці. Вона довела це, виборовши звання найспортивнішої мами.
Щорічні змагання, які проводить бізнесмен і меценат Тимофій Нагорний, відбулися 1-го червня.
Підтримати Віталіну приїхали троє її дітей та брат Андрій з дружиною Оленою.
На змаганнях було три етапи - прес з м‘ячем, присідання зі штангою та віджимання від підлоги. Оцінювали техніку та кількість.
За результатами трьох етапів перемогу отримала Ющенко.
Фото пресслужби
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