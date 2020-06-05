My love: 15-річна донька Полякової показала свого бойфренда
П'ятниця, 5 червня 2020, 13:13
Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша заінтригувала мережу своїм особистим життям.
Дівчина виклала в Instagram фото з хлопцем та назвала його своїм коханим.
Раніше Маша вже показувалася нібито з бойфрендом. А ще дівчина, як і її мама, любить хизуватися собою в купальнику.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дочка Полякової налякала мережу "побитим" обличчям. ФОТО
"Було весело": донька Полякової показалася в крові після падіння з коня
Приєднуйтесь до дискусії