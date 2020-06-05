My love: 15-річна донька Полякової показала свого бойфренда

Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша заінтригувала мережу своїм особистим життям.

Дівчина виклала в Instagram фото з хлопцем та назвала його своїм коханим.

У коментарях Машу запитали, чи це її хлопець, і вона відповіла, що так

Раніше Маша вже показувалася нібито з бойфрендом. А ще дівчина, як і її мама, любить хизуватися собою в купальнику.

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