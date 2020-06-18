Уперше вдарив під час медового місяця: мама Ілона Маска розказала, як її роками бив його батько

Нині успішна бізнесвумен та спікерка, всесвітньо відома модель Мей Маск колись була безпомічною дружиною, яку роками фізично кривдив чоловік.

Еррол Маск, батько Ілона, Кімбела і Тоски піднімав руку на їхню матір на їхніх очах.

Про домашнє насильство Мей поговорила у відеоінтерв'ю для YouTube-каналу "А поговорить?".

Зі слів Мей, її родина від початку забороняла їй зустрічатися з Ерролом, бо вже тоді бачила, що він - людина агресивна. Але чоловік фактично обманом затягнув її до вівтаря, змусивши її батьків повірити, що дівчина дала на це згоду, та організувати пишне весілля. Він пообіцяв їй, що зміниться. Та цього не сталося.

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Юна Мей фото з instagram мей маск

Результатом того шлюбу стали "троє фантастичних дітей", але сама Мей щаслива в ньому не була.

"За першої нагоди я втекла. Через дев'ять років", - поділилася жінка.

"Я пам'ятаю, коли він мене вдарив уперше. Це був перший день медового місяця. Він тоді сказав мені принести сумки, розпакувати їх та приготувати їсти. Я спитала його, чи не поможе він мені, а він ударив мене і сказав: "Ось твоє місце. Так усе тепер буде відбуватися. Роби як я сказав". Я повернулася після медового місяця вагітна і в саднах", - пригадала вона.

Жінка роками терпіла знущання чоловіка

"Я не могла розказати батькам, бо всі сказали би: "Нащо ти вийшла за нього заміж?" Вся моя родина. Жертви аб'юзерів зазвичай нікому не розповідають", - зазначила Маск.

Молодші діти, стаючи свідками жорстоких сцен між батьками, плакали та ховалися. Ілон же намагався боронити маму.

"Щоразу, коли його батько бив мене, Ілон бив його у відповідь. Але він був 5-річною дитиною, яка била по колінах величезного чоловіка", - сказала Мей.

Мей Маск із Ілоном

Маск розуміє, чому так багато жінок не наважується вирватися з таких стосунків.

"Я думаю, більшість із нас залишається заради дітей. Тому що дітям потрібен дім із матір'ю та батьком. Але зрештою ти тікаєш разом із дітьми, бо це краще, ніж жити в домі з людиною, яка чинить насилля", - наголосила вона.

"Я прожила з ним 9 років, але розлучилася за 10 днів. Відмовилася від усього. Але воно було цього варте", - запевнила жінка.

Кімбел, Тоска та Ілон

Покинувши заможного чоловіка, Мей із дітьми опинилася в скрутній фінансовій ситуації. Але Ерролові, який одного разу навіть лякав її ножем, не вдалося змусити дружину повернутися.

"Я змогла повернути собі практику дієтолога досить швидко. Моя кар'єра моделі поновилася. Бо в мене не було більше саден", - розповіла Маск.

Нагадаємо, справжній злет Мей як моделі відбувся вже тоді, коли їй було близько 60 років, і вона перестала зафарбовувати сивину.